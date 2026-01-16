Universidades chinas desplazan a las de EEUU en los ranking mundiales

Ratificando su ascenso en los rankings mundiales de educación, las universidades chinas siguen escalando en las clasificaciones, mientras caen sus pares de Estados Unidos, según lo destacó The New York Times y reveló que la bostoniana Harvard descendió al tercer puesto en una lista que mide la producción académica.

Harvard era la universidad de investigación más productiva del mundo, según un ranking global de publicaciones académicas, posición que se tambalea, sostiene el Times al reseñar que son las universidades chinas las que han ido ascendiendo constantemente ya sea en volumen y calidad de la investigación.

A principios de la década de 2000, solo una china, la Universidad de Zhejiang, figuraba en el top 25 del Ranking CWTS Leiden, de los Países Bajos, casa de estudios líder en cuanto a producción científica y artículos publicados en revistas científicas, escoltada por siete universidades estadounidenses, con la Universidad de Harvard a la cabeza de ellas.

Ahora Zhejiang ocupa el primer puesto en el Ranking de Leiden, mientras que otras siete escuelas chinas se encuentran entre las 10 primeras.

Según The New York Times, Harvard produce mucha más investigación ahora que hace dos décadas, pero aun así ha caído al tercer puesto y es la única de EEUU que se mantiene cerca del primer puesto. No obstante, sigue siendo la primera en el ranking de Leiden en cuanto a publicaciones científicas citadas.

El periódico señala que el problema de las universidades estadounidenses no es la caída de la producción, ya que los cálculos de Leiden revelan que, por ejemplo, la Universidad de Michigan, la Universidad de California en Los Ángeles, Johns Hopkins, la Universidad de Washington-Seattle, la Universidad de Pennsylvania y la Universidad de Stanford- están produciendo más investigación que hace dos décadas.

Pero la producción de trabajos de investigación de las universidades chinas ha aumentado mucho más que las de EEUU, según Mark Neijssel, director de servicios del Centro de Estudios de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Leiden.

Además, los investigadores chinos prioriza publicar en revistas en inglés, que son más leídas y citadas en todo el mundo, admitió Rafael Reif, expresidente del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), quien dijo en un podcast el año pasado que “la cantidad y la calidad de los artículos que llegan de China son excepcionales” y “eclipsan lo que estamos haciendo en Estados Unidos”.

De hecho, consigna The New York Times, el centro de Leiden ha comenzado a elaborar una clasificación alternativa basada en una base de datos académica diferente, llamada OpenAlex.

Harvard ocupa el primer puesto en dicha clasificación, pero la tendencia es la misma: 12 de las siguientes 13 universidades en la lista alternativa son chinas.

Otros sistemas de clasificación que priorizan la producción científica reflejan un cambio similar hacia las instituciones chinas, entre ellos el Ranking Universitario por Rendimiento Académico, elaborado por el Instituto de Informática de la Universidad Técnica de Medio Oriente en Ankara, en Turquía, y el Nature Index.

Este último situó a Harvard en primer lugar, seguida de 10 instituciones chinas.

Estos cambios en los rankings universitarios se producen en un momento en que la administración de Donald Trump ha recortado drásticamente los fondos para la investigación de las escuelas estadounidenses que dependen en gran medida del gobierno federal para financiar sus proyectos científicos.

Las políticas del presidente republicano no iniciaron el declive relativo de las universidades estadounidenses, que comenzó hace años, pero podrían acelerarlo, asegura The New York Times.

Además, en junio pasado China ubicó por primera vez más universidades que Estados Unidos en la lista de las 2.000 mejores del mundo que elabora cada año el Center for World University Rankings (CWUR).

