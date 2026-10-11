Las niñas dominicanas completan la educación secundaria en mayor proporción que los varones, pero continúan expuestas a la violencia, el embarazo adolescente y las normas sociales que limitan su desarrollo, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), con motivo del Día Internacional de la Niña.

El documento divulgado este domingo, titulado Análisis de la situación de niñas, niños y adolescentes en la República Dominicana según sexo y normas sociales, advierte de que los avances educativos no se traducen necesariamente en una mayor protección ni en igualdad de oportunidades para las niñas y adolescentes.

Según el informe, el 71.4 % de las adolescentes completa el segundo ciclo de secundaria, frente al 51 % de los varones.

Sin embargo, el país registra 53 nacimientos por cada 1,000 niñas de entre 15 y 19 años, una situación que continúa representando un obstáculo para su desarrollo y sus oportunidades educativas.

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El análisis también señala que una de cada cuatro adolescentes de entre 15 y 19 años ha faltado a la escuela, al trabajo o a actividades sociales durante la menstruación por falta de apoyo y de condiciones adecuadas para gestionar su higiene menstrual.

Unicef adviertió de que más de tres cuartas partes de las adolescentes consultadas han sufrido algún tipo de violencia durante su infancia y adolescencia, mientras que cerca de la mitad refiere abusos en el entorno escolar.

Asimismo, las niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años presentan la mayor prevalencia de agresión sexual entre la población infantil y adolescente, según el documento.

La organización subraya que estos factores pueden afectar al bienestar, la educación y las oportunidades de desarrollo de las menores, por lo que considera necesario reforzar los mecanismos de prevención y protección.

El informe reconoce avances normativos, entre ellos la prohibición del matrimonio de menores de 18 años, establecida mediante una reforma del Código Civil en 2021, y la política nacional de prevención de las uniones tempranas y el embarazo adolescente con horizonte a 2030.

No obstante, Unicef adviertió de que persisten normas sociales y desigualdades que dificultan la aplicación efectiva de estas medidas, especialmente entre las niñas de zonas rurales, migrantes y con discapacidad.

Ante esta situación, la organización destacó la necesidad de fortalecer las políticas públicas, la coordinación entre las instituciones y las acciones de prevención y acompañamiento para garantizar los derechos de todas las niñas y adolescentes.

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