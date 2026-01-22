El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) dio por finalizado el despliegue de seguridad en la región Este, reportando un total general de 4,493 asistencias al público durante la jornada festiva.

Este operativo, que inició el pasado martes 20 de enero, cubrió la ruta desde el puente Juan Carlos en Las Américas hasta la Basílica de Higüey.

La movilización respondió a la masiva peregrinación de feligreses que acudieron a conmemorar el día de la Virgen de la Altagracia, madre protectora del pueblo dominicano.

Según el boletín final, el dispositivo de prevención registró el fallecimiento de una persona, suceso que ocurrió fuera del perímetro de seguridad establecido por las autoridades.

En cuanto a la siniestralidad vial, se contabilizaron seis accidentes de tránsito que involucraron motocicletas, vehículos livianos, un autobús y un peatón.

Como consecuencia directa de estos eventos en las vías, se reportaron trece personas afectadas con lesiones de diversa consideración.

Adicionalmente, el componente social del operativo logró localizar y reunir con sus familiares a 20 personas, incluyendo niños y adultos mayores reportados como extraviados.

Fiscalizaciones e intervenciones

En el ámbito de la fiscalización, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) procesó 1,335 actas por infracciones a la ley de movilidad.

Dentro de estas sanciones, destaca la penalización a 414 conductores de motocicletas por circular por las carreteras sin el debido casco protector.

Para garantizar el cumplimiento de la normativa, los agentes retuvieron 122 motocicletas y 19 vehículos livianos que no cumplían con los requisitos de tránsito.

Paralelamente a la supervisión, la Digesett y la Comisión Militar y Policial (Comipol) ofrecieron miles de asistencias para mantener la fluidez en las autopistas.

La Comipol, adscrita al Ministerio de Obras Públicas, ejecutó 532 intervenciones que incluyeron servicios de grúa, suministro de combustibles y mecánica ligera.

Por su parte, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) aseguró la operatividad de 114 intersecciones semaforizadas mediante inspecciones técnicas.

Las brigadas técnicas solucionaron 33 averías en el Gran Santo Domingo y optimizaron los tiempos de los semáforos para gestionar la carga vehicular.

Para facilitar el desplazamiento de los peregrinos, se notificaron rutas alternas hacia la Basílica a través de plataformas digitales como Waze.

En materia sanitaria, el esfuerzo conjunto de las instituciones de socorro resultó en 498 asistencias médicas realizadas durante la jornada.

El COE y la Defensa Civil atendieron casos de hipertensión y deshidratación dentro del perímetro de la Basílica de Higüey.

