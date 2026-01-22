El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, destacó que durante el 2025 esa alta corte emitió 1,812 decisiones en diversas áreas del derecho, que responden a 1,809 expedientes resueltos, superando el registro de 1,249 alcanzado en 2024.

Asimismo, dijo que la capacidad de respuesta del Tribunal Constitucional en cuanto al fallo de expedientes recibidos fue de un 99.3 %, cumpliendo así con las metas trazadas en el plan estratégico para reducir la mora judicial.

Al pronunciar el discurso de rendición de cuentas de su gestión durante el año 2025, el magistrado reiteró que la justicia constitucional accesible, efectiva y oportuna sigue siendo el norte de la función jurisdiccional de los jueces de esta alta corte. Afirmó que esto puede comprobarse mediante los resultados obtenidos durante el año 2025, con sentencias enfocadas en la protección de los derechos constitucionales.

En la audiencia solemne realizada con motivo del décimo cuarto aniversario del órgano jurisdiccional, el magistrado Estévez Lavandier recordó que, en el ámbito de la justicia constitucional, expedir una decisión de manera oportuna es una condición esencial para hacer valer la eficacia y la legitimidad de la función jurisdiccional del TC.

Resaltó que cuando la justicia constitucional interviene a tiempo, es porque está cumpliendo con su cometido y evitando que los efectos de una norma inconstitucional se perpetúen o que una vulneración de derechos se torne irreparable.

"Por estas y otras tantas razones, es importante precisar que en esta sede constitucional no se posterga el debate de los expedientes en razón de su envergadura o controversia. Si alguna dilación ha existido, ha sido la excepción necesaria para forjar los consensos de una mayoría calificada, sin que esto haya mermado nuestra capacidad de respuesta", destacó.

Logros

Entre los temas resueltos en 2025, destacan 646 en materia civil, 383 en penal, 442 en administrativa, 193 en inmobiliaria, 136 laboral, 17 en materia electoral y 22 en internacional.

"Somos conscientes de que algunos de estos fallos suscitaron controversia. Sin embargo, lejos de inquietarnos, asumimos esta situación como un signo de fortaleza democrática”, expresó

El presidente del TC anunció la puesta en marcha de un proyecto entre la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, iniciativa que permite la tramitación y remisión digital de los recursos de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales.

También destacó la continuidad y optimización de la plataforma Mi TCRD y la implementación plena de la firma digital cualificada.

Resaltó que esos avances se inscriben en el marco del eje estratégico de transformación digital de los servicios, concebido como uno de los pilares fundamentales de nuestro plan estratégico institucional y como parte esencial de los objetivos trazados para el 2025, reflejados en el lema constitucional de una «justicia accesible, eficiente y digital».

En lo que se refiere al fortalecimiento institucional, el magistrado Estévez Lavandier destacó que para el período 2025–2028, esa alta corte puso en marcha un ambicioso plan estratégico destinado a servir como eje rector de la gestión institucional, y que desde su implementación se ha convertido en una herramienta eficaz de planificación, ejecución y evaluación.

Explicó que esto incluye el primer Plan Anual de Compras y Contrataciones del TC, orientado a reforzar los procesos de adquisición para hacerlos más eficientes, debidamente planificados y alineados con los principios de legalidad, transparencia y uso racional de los recursos públicos.

