La arquitectura no se limita a la apariencia de las edificaciones: también debe responder a necesidades concretas y tomar en cuenta factores económicos, normativos y constructivos. Ese fue uno de los planteamientos del arquitecto dominicano Roberto Rijo durante una conferencia impartida en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

En el encuentro, titulado «Lo que creo y lo que hago. Visión y obra arquitectónica», Rijo expuso aspectos de su formación académica, sus primeros pasos en el ejercicio profesional y los principios conceptuales que han orientado su trabajo.

La actividad fue organizada por la Escuela de Arquitectura de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, como parte de su Ciclo de Charlas de los Miércoles, y se realizó en el edificio de Laboratorios de Alta Tecnología Miguel Rosado Montes de Oca.

El arquitecto Roberto Rijo, durante su disertación que se realizó en el en el edificio de Laboratorios de Alta Tecnología “Ing. Miguel Rosado Montes de Oca” de la UASD.

Durante su intervención, el arquitecto sostuvo que la función fundamental de la arquitectura es resolver problemas y que la calidad de una obra no depende necesariamente de su tamaño o complejidad, sino de su capacidad para responder a las necesidades que motivaron su diseño.

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También exhortó a los estudiantes a desarrollar una visión crítica, investigar el trabajo de otros profesionales y evaluar distintas alternativas antes de definir una propuesta arquitectónica.

La formación profesional más allá de las aulas

La directora de la Escuela de Arquitectura, Ana Ycela Montás Montaño, señaló que el ciclo de conferencias busca acercar a los estudiantes a las experiencias de profesionales en ejercicio y ampliar los espacios de aprendizaje fuera de las aulas.

La actividad marcó el cierre del ciclo de charlas correspondiente al semestre, según informó la dirección de la escuela.

La trayectoria de Roberto Rijo

Nacido en Montecristi en 1963, Rijo es egresado de la UASD y dirige la firma Roberto Rijo + Arquitectos Asociados. Su trabajo abarca proyectos residenciales, comerciales, de planificación y diseño arquitectónico.

Entre los reconocimientos mencionados en su trayectoria figura el primer premio en la categoría de Tesis de Grado de la Quinta Bienal de Arquitectura de Santo Domingo. También ha recibido distinciones en otras ediciones de ese certamen y ha tenido obras seleccionadas en bienales de arquitectura de Iberoamérica, Puerto Rico y Miami.