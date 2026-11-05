República Dominicana busca superar los £487 millones en intercambio comercial con Reino Unido

La República Dominicana busca superar los 487 millones de libras esterlinas (más de US$643 millones) registrados en el intercambio comercial con el Reino Unido durante 2025, mediante una estrategia dirigida a diversificar las exportaciones nacionales, atraer inversiones y ampliar las relaciones económicas entre ambos países.

Estas oportunidades fueron abordadas durante la XII Semana Dominicana en Londres 2026, organizada por la Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana (BRITCHAMDR) y la Embajada dominicana en el Reino Unido, con la participación de representantes de los sectores público y privado.

Durante los encuentros, los participantes identificaron posibilidades de crecimiento para productos dominicanos como el banano orgánico, el ron, el cacao y las prendas de vestir, además de oportunidades de expansión en el sector servicios.

El presidente de BRITCHAMDR, Rayan Polanco, destacó que el objetivo es aprovechar las relaciones comerciales existentes para generar nuevas oportunidades de negocios y fortalecer la presencia de empresas dominicanas en el mercado británico.

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"La República Dominicana cuenta con condiciones competitivas, sectores con un enorme potencial de expansión y oportunidades concretas para el capital británico. Desde la BRITCHAMDR contribuimos a conectar esos intereses, facilitar nuevas alianzas empresariales y lograr que este acercamiento se traduzca en más inversión, mayor diversificación de nuestras exportaciones y nuevas oportunidades de negocios para ambas naciones", expresó Polanco.

Inversiones en infraestructura y energías renovables

La atracción de capital británico fue uno de los principales temas de la agenda, especialmente en sectores como infraestructura, turismo, energías renovables e innovación tecnológica.

Entre las oportunidades identificadas figura el seguimiento al acuerdo bilateral de infraestructura firmado en 2024, que contempla una cartera de proyectos valorados en más de 2,000 millones de libras esterlinas.

La iniciativa está orientada a facilitar la cooperación entre ambos gobiernos y el sector privado en proyectos vinculados con áreas estratégicas para el desarrollo económico dominicano.

Durante los encuentros dedicados a las energías renovables y las finanzas verdes, también se exploraron posibilidades de financiamiento para proyectos de generación eléctrica a partir de fuentes limpias.

Según los datos presentados durante la jornada, la República Dominicana cuenta con un potencial estimado de 9,000 megavatios (MW) de energía solar y 3,260 MW de energía eólica, lo que representa oportunidades para inversionistas interesados en participar en la expansión del sector.

Los representantes empresariales abordaron mecanismos para conectar a instituciones financieras dominicanas con inversionistas británicos, con el propósito de facilitar recursos para nuevos proyectos energéticos.

Turismo e inteligencia artificial en la agenda

La agenda también incluyó la participación dominicana en la feria internacional World Travel Market London, así como un encuentro de promoción turística dirigido a representantes de la industria británica.

Estas actividades estuvieron orientadas a fortalecer la presencia de República Dominicana en el mercado turístico del Reino Unido y promover nuevas oportunidades comerciales.

Otro de los temas abordados fue la inteligencia artificial, considerada por los participantes como una herramienta con potencial para mejorar la productividad, modernizar los procesos empresariales y fortalecer la competitividad.

La incorporación de tecnologías emergentes también fue identificada como un espacio para ampliar la cooperación económica entre ambos países.

Con los encuentros desarrollados durante la XII Semana Dominicana en Londres, BRITCHAMDR y la representación diplomática dominicana buscan que las oportunidades identificadas se traduzcan en nuevos acuerdos comerciales, mayor inversión y una oferta exportable más diversificada.

El objetivo es incrementar el intercambio de bienes y servicios con el Reino Unido y fortalecer la participación de empresas dominicanas en ese mercado.

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