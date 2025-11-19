El Tribunal Superior Electoral (TSE) aclaró este miércoles que César René Peñaló Ozuna nunca ha sido juez ni empleado de esa alta corte, como se ha reseñado en algunos medios de comunicación.

Mediante un comunicado, la alta corte informó que las funciones de juez, Peñaló Ozuna las realizó en la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal hasta el momento de suspensión.

Señaló que en la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal Peñaló Ozuna desempeñaba las funciones de juez de segundo grado junto a los jueces César Darío Adhames (fallecido), Miguel Ángel Herrera Machado, Norma Bautista de Castillo (fallecido) y Félix María Matos Acevedo.

El TSE lamentó que algunos medios hayan reseñado como exjuez del Tribunal Superior Electoral cuando nunca ha estado vinculado a la justicia electoral.

La aclaración surge luego de que algunos medios reseñarán que César René Peñaló Ozuna, quien protagonizó una tensa intervención durante la tercera jornada de entrevistas a los aspirantes a ocupar una posición de las vacantes en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal Superior Electoral (TSE), fungió como exjuez de este último.

