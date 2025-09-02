El presidente Donald Trump dijo el martes que 11 "narcoterroristas" murieron en un ataque en el Caribe, frente a Venezuela, contra una embarcación que, según las fuerzas estadounidenses en la zona, transportaba drogas.

“En los últimos minutos acabamos de abrir fuego contra un barco, un barco que transportaba drogas, un montón de drogas en ese barco”, ha afirmado el mandatario que publicó en su cuenta de Truth Social un video del Comando Sur del Ejército estadounidense donde se observa una embarcación siendo monitoreada segundos antes de ser eliminada con un misil.

El "ataque cinético" ocurrió mientras los traficantes del grupo Tren de Aragua se encontraban en aguas internacionales, dijo Trump en su red social Truth Social, y agregó: "El ataque resultó en 11 terroristas muertos en acción".

A falta de conocerse más detalles, se trata del incidente más grave hasta el momento en las fuertes tensiones entre ambos países desde el regreso a la Casa Blanca del republicano, que acusa al presidente Nicolás Maduro de estar implicado en el narcotráfico hacia el país norteamericano, por lo que ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.

El secretario de Estado, Marco Rubio, prometió a su vez que Estados Unidos seguirá utilizando "todo su poder" para "erradicar" a los cárteles de la droga.

"El presidente Donald Trump ha dejado muy claro que va a utilizar todo el poder de Estados Unidos, todo el poderío de los Estados Unidos, para enfrentar y erradicar estos cárteles de la droga, sin importar desde dónde operen", dijo Rubio a los periodistas al salir de Miami rumbo a una visita a México.

Previamente, fuentes del Departamento de Defensa confirmaron a EFE que las Fuerzas Armadas estadounidenses realizaron un "ataque de precisión" contra una embarcación que era operada por una organización designada como "narcoterrorista" en una operación antidrogas cerca de Venezuela.

"Las fuerzas militares de Estados Unidos llevaron a cabo un ataque de precisión contra una embarcación de narcotráfico operada por una organización designada como narcoterrorista", detallaron funcionarios de Defensa de alto nivel, que agregaron que más adelante se publicarán detalles del operativo.

Esta tarde, el presidente estadounidense, Donald Trump, había elogiado al "increíble" jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, quien lo puso al tanto del ataque contra una embarcación supuestamente procedente de Venezuela cargada de drogas, un movimiento confirmado poco después por el secretario de Estado, Marco Rubio, a través de un mensaje en X.

"Tenemos una gran cantidad de drogas que llegan a nuestro país desde hace mucho tiempo, y estas provienen de Venezuela. Salen en grandes cantidades de Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela, así que lo eliminamos (el barco)", agregó el mandatario.

"Tal y como informó el presidente de los Estados Unidos hace unos momentos, hoy el Ejército de los Estados Unidos llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un buque con drogas que había partido de Venezuela y que estaba siendo operado por una organización designada como narcoterrorista", escribió Rubio.

EE.UU. ha desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe cercanas a las costas de Venezuela para combatir el tráfico de drogas que "contaminan" las calles del país norteamericano.

En respuesta, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió este lunes que su país enfrenta la que considera la "más grande amenaza que se haya visto" en América "en los últimos cien años" y aseguró que su nación se declararía "en armas" si "fuera agredida".

(CON INFORMACIONES DE LAS AGENCIAS EFE Y AFP)