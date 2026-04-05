El tránsito en el Gran Santo Domingo se mantiene mayormente fluido este Domingo de Resurrección en horas de la tarde, cuando miles de personas comienzan a retornar a la capital tras el asueto de Semana Santa, aunque se registran algunas congestiones en avenidas y autopistas principales.

De acuerdo con el monitoreo del tránsito en tiempo real de Google Maps, se observan ligeras congestiones en tramos de la autopista Las Américas, especialmente en la entrada hacia Santo Domingo Este, así como en la avenida 27 de Febrero, avenida John F. Kennedy y la zona del Faro a Colón.

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También se reporta tránsito lento en algunos puntos de la avenida Máximo Gómez, avenida Luperón y en las inmediaciones de la Plaza de la Bandera, donde tradicionalmente aumenta el flujo vehicular en el retorno hacia la ciudad.

En sentido general, las principales autopistas de entrada al Gran Santo Domingo, como la autopista Duarte, la autopista 6 de Noviembre y la carretera Sánchez, presentan circulación fluida en la mayoría de sus tramos, con incrementos de vehículos en horas de la tarde y la noche, cuando se espera el mayor flujo de retorno.

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Las autoridades suelen reforzar los operativos de seguridad vial y control de tránsito durante el retorno de Semana Santa, debido al aumento del flujo vehicular hacia la capital y las principales ciudades del país.

Se espera que el tránsito aumente progresivamente durante la tarde y la noche de este Domingo de Resurrección, por lo que se recomienda a los conductores manejar con prudencia, respetar las señales de tránsito y planificar su regreso con tiempo.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más