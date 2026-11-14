Los pasajeros con vuelos desde y hacia Estados Unidos deben consultar el estado de sus itinerarios antes de trasladarse a los aeropuertos, luego de que una falla en los sistemas de comunicación del control aéreo provocara la suspensión temporal de los despegues en territorio estadounidense y alterara miles de operaciones.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) levantó la restricción la noche del viernes 13 de noviembre, después de más de cuatro horas de interrupción. Sin embargo, la reanudación de las operaciones no significó el retorno inmediato a la normalidad, debido a que las aerolíneas tuvieron que reorganizar sus vuelos, aeronaves y tripulaciones.

¿Qué ocurrió?

La FAA ordenó detener los despegues en los aeropuertos estadounidenses debido a una interrupción en las comunicaciones que afectó a varios centros de control del tráfico aéreo.

La medida comenzó a aplicarse en la tarde del viernes y se extendió a escala nacional como precaución de seguridad. Los aviones que ya estaban en el aire pudieron continuar sus trayectos y aterrizar, aunque cientos tuvieron que cambiar de destino o regresar a sus aeropuertos de origen.

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Personas organizan maletas de viajeros en el aeropuerto George Bush este sábado en Houston (EE.UU.). EFE/ Carlos Ramirez

La restricción fue levantada luego de que la FAA probara sus sistemas y verificara su estabilidad antes de autorizar la reanudación de las salidas.

¿Qué dicen las autoridades estadounidenses?

El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que los técnicos detectaron inconsistencias en los datos transmitidos por los enrutadores de la red de control aéreo, lo que provocó la interrupción.

El funcionario atribuyó el problema a la antigüedad de parte de la infraestructura tecnológica y defendió la necesidad de acelerar su modernización.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que hasta ese momento no había indicios de un ciberataque y descartó que la suspensión respondiera a un ataque terrorista.

La investigación sobre el origen de la avería continuaba abierta, mientras las autoridades trabajaban para restablecer las operaciones.

¿Cuántos vuelos fueron afectados?

La interrupción provocó miles de cancelaciones y retrasos en Estados Unidos. Según los datos de FlightAware recogidos por Acento, más de 6,600 vuelos habían sido cancelados hasta las 9:30 de la noche del viernes, hora del este, mientras que alrededor de 1,500 cancelaciones adicionales estaban previstas para el sábado.

Entre los aeropuertos con mayores afectaciones figuraban los de Chicago, Dallas-Fort Worth, Denver, Atlanta y Charlotte.

La acumulación de vuelos suspendidos también afectó a pasajeros con conexiones internacionales y a las operaciones de carga. Aunque la FAA levantó la restricción, las aerolíneas advirtieron que la reorganización de sus itinerarios podía prolongar las demoras durante el fin de semana.

¿Qué pasó con los vuelos desde República Dominicana?

En el país, Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM) informó que, de manera preliminar, al menos seis vuelos con destino a Estados Unidos quedaron en tierra durante la suspensión.

Entre las rutas afectadas figuraban vuelos desde Santo Domingo hacia Nueva York, Fort Lauderdale, Orlando y Miami, además de una operación desde Puerto Plata con destino a Atlanta.

La empresa había advertido que las restricciones podían provocar retrasos, cambios de horario y cancelaciones en los vuelos desde y hacia los aeropuertos que administra en República Dominicana.

Personas esperan para poder viajar desde el aeropuerto George Bush este sábado en Houston (EE.UU.). EFE/ Carlos Ramirez

Por su parte, el Gabinete de Turismo exhortó a los pasajeros dominicanos y turistas a verificar sus itinerarios directamente con las aerolíneas y comunicó que mantenía coordinación con los aeropuertos y las compañías para ofrecer asistencia.

La entidad aclaró que las afectaciones correspondían a las operaciones relacionadas con Estados Unidos, mientras que las rutas hacia Europa y América Latina continuaban operando sin alteraciones, según la información difundida.

¿Qué deben hacer los pasajeros?

Ante la posibilidad de que persistan cambios en los horarios y las operaciones, las autoridades y los operadores aeroportuarios recomiendan:

Consultar el estado del vuelo: verificar en la página web o aplicación de la aerolínea si la salida o llegada mantiene su horario.

verificar en la página web o aplicación de la aerolínea si la salida o llegada mantiene su horario. Confirmar antes de salir de casa: no trasladarse al aeropuerto sin comprobar si el vuelo fue reprogramado o cancelado.

no trasladarse al aeropuerto sin comprobar si el vuelo fue reprogramado o cancelado. Revisar las conexiones: quienes tengan escalas en Estados Unidos deben confirmar si sus vuelos de enlace continúan disponibles.

quienes tengan escalas en Estados Unidos deben confirmar si sus vuelos de enlace continúan disponibles. Mantenerse atentos a los avisos: revisar los correos electrónicos, mensajes y notificaciones enviados por las aerolíneas.

revisar los correos electrónicos, mensajes y notificaciones enviados por las aerolíneas. Contactar a la compañía aérea: solicitar información sobre las opciones de reprogramación en caso de cancelación o modificación del itinerario.

Aunque los despegues fueron reanudados, la normalización de los vuelos puede tomar tiempo debido a los cambios acumulados durante la suspensión. Por ello, la recomendación principal para quienes tienen viajes programados es confirmar directamente con su aerolínea el estado de cada trayecto antes de dirigirse a la terminal.

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