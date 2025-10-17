En redes sociales circulan videos de dominicanos que afirman se les ha revocado la visa de los Estados Unidos, tras no registrarse por error su salida del territorio estadounidense al momento de regresar del viaje.

Quienes han sido afectados, sostienen que se han enterado de que la visa ha sido revocada en el aeropuerto y se les alega que en el sistema aparece cancelada por violar los acuerdos del visado, es decir, quedarse en territorio de los Estados Unidos por más tiempo del permitido, porque al regresar, el agente de migración no notificó la salida del país.

Ante estas historias de cancelaciones de visas en las redes, Acento contactó a la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, para saber si tienen conocimiento de los casos y lo que deben hacer los afectados.

De acuerdo con la embajada, los afectados deben de solicitar nuevamente la visa de no inmigrante y pagar la nueva tarifa MRV (tarifa de procesamiento de solicitud de visa no inmigrante de Estados Unidos).

Esto quiere decir, que aunque el error no haya sido del ciudadano afectado, debe agotar el proceso del visado nuevamente, sin distinción.

“El Departamento de Estado de los EE.UU. no está obligado a notificar a un titular de visa que su visa ha sido revocada. Por favor, no llame a la Embajada para averiguar si su visa ha sido revocada", dijo en respuesta la embajada.

Asimismo, dijo que los titulares de visa pueden verificar su estado de su visa en el enlace: https://ceac.state.gov/ceacstattracker/status.aspx. Y que en algunos casos poco frecuentes, personas cuya visa estadounidense aún aparezca válida pueden ser rechazada al abordar un vuelo o al ingresar a los Estados Unidos.

"Si el sitio web CEAC indica que su visa fue revocada y desea viajar a los Estados Unidos, debe presentar una nueva solicitud de visa de no inmigrante y pagar una nueva tarifa MRV. Por favor, lleve a su entrevista toda la documentación relevante, incluidos los registros de viajes anteriores hacia y desde los Estados Unidos", sostuvo

Recordó que al momento de la entrevista de visa, el oficial consular determinará su elegibilidad para obtener una visa de no inmigrante. "Si tiene una necesidad de viaje urgente, puede solicitar un adelanto de cita, la cual puede solicitar a través del sitio web de citas https://ais.usvisa-info.com/".

