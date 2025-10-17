Un video que mostraba a una mujer supuestamente detenida en el Aeropuerto JFK de Nueva York por presentar un pasaporte de un país llamado Torenza fue verificado como falso y generado mediante inteligencia artificial.

Equipos de verificación digital y medios de fact-checking confirmaron que el clip que circuló masivamente en TikTok, X e Instagram no corresponde a un incidente real.

El video que se volvió viral estaba presentado con un formato periodístico, con planos, cortes y voz en off, imitaban un noticiero.

En el corte, la mujer era entrevistada y susurraba que provenía de otra dimensión, mientras mostraba un pasaporte de "Torenza" con supuestos hologramas avanzados y sellos de inmigración que aparentaban tecnología futurista.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El estilo del clip reforzaba la ilusión de autenticidad, combinando tomas realistas, subtítulos con imágenes generadas por inteligencia artificial.

Tras la circulación del material, usuarios intentaron ubicar Torenza en Google Maps y en buscadores, generando confusión y búsquedas masivas.

Origen

Según AFP Fact Check, el video es una recreación inspirada en la leyenda del “hombre de Taured”, un viajero ficticio que habría llegado con un pasaporte de un país inexistente.

No existe registro oficial ni reconocimiento internacional de ningún país llamado Torenza, según consultas en bases geopolíticas y registros públicos.

Los verificadores identificaron que las escenas provienen del reality show Airline, publicado por A&E en YouTube el 8 de noviembre de 2024.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más