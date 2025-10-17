Un total de 49 instituciones y personas físicas postularon ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) al Magistrado Pedro P. Yermenos Forastieri, para un nuevo período como juez titular del Tribunal Superior Electoral (TSE).

En comunicaciones dirigidas al órgano constitucional, los postulantes resaltan las cualidades profesionales y personales del Magistrado Yermenos Forastieri, del que destacan su capacidad académica; su integridad; su responsabilidad; su sentido ético y su firme compromiso con la defensa de los valores democráticos e institucionales.

En ese sentido, enfatizan que el valioso trabajo ejecutado por el indicado juez, lo hace merecedor de una segunda designación, con lo cual, el Órgano jurisdiccional podría obtener los beneficios derivados de su experiencia acumulada a lo largo de los últimos 4 años y la excelencia demostrada en su trabajo como juzgador.

Las instituciones postulantes son las siguientes:

Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc (FINJUS); Centro Juan XXIII; Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE); Instituto Interamericano de Derechos Humanos y su Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL). Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Iberoamericana (UNIBE); Fundación Testimonio; Museo de la Dignidad, Inc.; Oficina senatorial de la provincia Hermanas Mirabal; Promoción de Abogados UASD, 1980-1986; Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD), seccional Santiago; Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD), seccional Puerto Plata; Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD), seccional La Vega; Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD), seccional María Trinidad Sánchez; Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD), seccional Monseñor Nouel; Consejo Nacional de Confraternidades de Pastores Evangélicos (CONACOPE); Gran Logia de República Dominicana, Inc.; Iglesia Caminando con Jesús Roca Fuerte; Asociación Dominicana de Alguaciles; Fundación para la Promoción de Estudios Legales, Inc. (FUNPREL); Fundación Educativa y Desarrollo para el Municipio de Jaragua (FUNDEMUJAR); Fundación Elías Piña Existe; Fundación Serie 110; Fundación Aniel Construyendo Futuro; Fundación Santo Domingo en Marcha, Inc.; Fundación para el Desarrollo Integral y Cultural de Jaragua (FUNVICJA); Fundación Olivo; Fundación de Desarrollo Loma y Salud (FUNDELOSA); Centro Deportivo y Cultural Pantoja, Inc.; Club Deportivo y Cultural Los Cachorros, Inc. Club Deportivo y Cultural Huellas del Siglo, Inc.; Organización de Karate Wado-Kai JKF Guseikai Rep. Dom. (OKAWAGUKAIRD); Centro de Desarrollo Comunitario de la Región Suroeste (CECOSUR); Comité Pro-Desarrollo de Perantuén; Sociedad para el Desarrollo de “El Caliche”, Inc. (SODECA); Smart Vision Educational Coaching; Unión de Juntas de Vecinos del Simón Bolívar; Junta de Vecinos Simón Bolívar (JUVESIBO); Junta de Vecinos Caonabo (JUVECO); Junta de Vecinos Marcelino de la Rosa (JUVEMAR); Junta de Vecinos Los Cerros, Piedra Blanca del Salto; Junta de Vecinos La Libertad, Sabana Perdida Sur; Junta de Vecinos Unidos Venceremos; Junta de Vecinos Presidentes Unidos Carretera Vieja, Sabana Perdida Sur. Organización Líderes por el Desarrollo, OLD;

Las personas físicas postulantes son:

Marcos Francisco Massó Garrote, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla La Mancha; Juan Francisco Puello Herrera; Abogado Héctor Eduardo Alíes Rivas; Felicia Andrea Díaz Pérez, Médico Psiquiatra; Jesús Santos, Médico Familiar;

