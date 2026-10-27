El servicio de la Línea 1 del Teleférico de Santo Domingo, que conecta con Sabana Perdida, fue suspendido de manera preventiva debido a las condiciones climáticas, informó este martes el Sistema Integrado de Transporte (SIT) a través de sus redes sociales.
La interrupción se produce en medio de las lluvias que afectan al territorio nacional y de los pronósticos de aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 17 provincias bajo alerta desde la noche del lunes 26 de octubre, ante las precipitaciones registradas y las previstas para las próximas horas.
De acuerdo con el boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), se esperan nublados sobre distintas zonas del país, acompañados de aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Entre las demarcaciones bajo alerta amarilla figuran el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.
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