¿Son justificadas las cancelaciones en entidades públicas? Esto piensan los lectores de Acento

Cancelaciones y nombramientos en instituciones públicas han generado debate y tensiones dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM). En el sondeo de Acento, la ciudadanía expresó su desacuerdo o no con estas acciones desde el gobierno.
¿Son justificadas las cancelaciones en entidades públicas con la llegada de un nuevo titular? Ante esta pregunta, en el portal de Acento, el 57.41 % consideró que no, que no son justificadas las cancelaciones, mientras que el 40.74 % cree que sí, que son positivas.
En la red social X, sin embargo, la mayoría considera que sí, que son justificadas las cancelaciones de algunos funcionarios públicos con el 53.8 % de los votos.
“Si los que estaban no sirven, hay que cambiarlos”, expresa una de las consideraciones en Facebook.
En tanto, el 46.2 %, cree que no, que no es aceptable cancelar a un servidor público con la llegada de un nuevo titular en la institución.
Una de las instituciones donde se han denunciado cambios radicales es la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a partir de la llegada de Pedro Porfirio Urrutia Sangiovanni, como su director general, en sustitución de Luis Valdez Veras, mediante el decreto número 2-26.
Entre los que han expresado su malestar está el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien se quejó sobre las oportunidades dadas por el Poder Ejecutivo a figuras ajenas al partido, mientras que otros como Eduardo Sanz Lovatón, recientemente designado como el nuevo ministro de Industria, Comercio y Mipymes, le ha restado importancia , calificándolo como un “desahogo normal”.
