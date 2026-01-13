¿Son justificadas las cancelaciones en entidades públicas? Esto piensan los lectores de Acento

Cancelaciones y nombramientos en instituciones públicas han generado debate y tensiones dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM). En el sondeo de Acento, la ciudadanía expresó su desacuerdo o no con estas acciones desde el gobierno.

¿Son justificadas las cancelaciones en entidades públicas con la llegada de un nuevo titular? Ante esta pregunta, en el portal de Acento, el 57.41 % consideró que no, que no son justificadas las cancelaciones, mientras que el 40.74 % cree que sí, que son positivas.

En la red social X, sin embargo, la mayoría considera que sí, que son justificadas las cancelaciones de algunos funcionarios públicos con el 53.8 % de los votos.

“Si los que estaban no sirven, hay que cambiarlos”, expresa una de las consideraciones en Facebook.

En tanto, el 46.2 %, cree que no, que no es aceptable cancelar a un servidor público con la llegada de un nuevo titular en la institución.

Una de las instituciones donde se han denunciado cambios radicales es la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a partir de la llegada de Pedro Porfirio Urrutia Sangiovanni, como su director general, en sustitución de Luis Valdez Veras, mediante el decreto número 2-26.

Entre los que han expresado su malestar está el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien se quejó sobre las oportunidades dadas por el Poder Ejecutivo a figuras ajenas al partido, mientras que otros como Eduardo Sanz Lovatón, recientemente designado como el nuevo ministro de Industria, Comercio y Mipymes, le ha restado importancia , calificándolo como un “desahogo normal”.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más