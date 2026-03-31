El Servicio Nacional de Salud (SNS) aseguró que la red hospitalaria está preparada para responder ante cualquier eventualidad durante la Semana Santa 2026, un período que tradicionalmente incrementa la demanda en salas de emergencia por accidentes y lesiones.

El director ejecutivo del SNS, Julio Landrón, indicó que más de 200 hospitales han sido reforzados con personal, medicamentos e insumos, como parte del operativo para el asueto. Según lo comunicado, también se ha dispuesto una mayor disponibilidad en áreas críticas como emergencias y unidades de cuidados intensivos (UCI), con el objetivo de sostener la capacidad de respuesta frente a picos de atenciones.

En ese contexto, las autoridades insistieron en un mensaje recurrente cada Semana Santa: prudencia y prevención. El llamado apunta tanto a quienes viajan por carretera como a quienes se desplazan dentro de ciudades o participan en actividades recreativas, donde cualquier descuido puede traducirse en lesiones graves o pérdidas irreparables.

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A la estrategia institucional se sumó un mensaje contundente desde el ámbito médico. El presidente de la Sociedad Dominicana de Ortopedia, el doctor Andy De León, reforzó la dimensión preventiva con una frase que busca impactar y hacer reflexionar: “Los ortopedas no reemplazamos la vida”.

De León explicó que, aunque la ortopedia moderna cuenta con herramientas para realizar procedimientos complejos —desde reemplazos articulares hasta la reparación de fracturas de gran magnitud—, la prioridad debe ser evitar que los pacientes lleguen a ese punto. “Estos ortopedas son capaces de reemplazar rodillas, (…) caderas, hombros, incluso de reparar la más grande fractura que podamos ver. No somos capaces de reemplazar la vida”, expresó en la transcripción compartida, al justificar el enfoque preventivo de la campaña.

La Sociedad detalló que su trabajo abarca distintas partes del aparato locomotor, entre ellas rodilla, cadera, columna, además de la atención de traumas y reemplazos articulares. Por ello, durante este período intensificará mensajes para el cuidado y la reducción de riesgos, especialmente ante escenarios comunes de Semana Santa: caídas, golpes, accidentes de tránsito y conductas imprudentes.

Bajo la dirección de Landrón, la entidad médica informó que ha entrado en un apoyo directo al SNS “de tipo preventivo”, con la difusión de spots orientados a “pararnos” y “reflexionar” como sociedad, y a recordar que, más allá de la capacidad de los hospitales y de los especialistas, la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva para proteger la vida.

El mensaje final, coinciden SNS y ortopedas, es claro: la red está lista para responder, pero la meta es que menos personas necesiten llegar a una sala de emergencias.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más