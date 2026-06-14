El Servicio Nacional de Salud (SNS) informó que más de 13 empleados del programa Supérate afectados en un accidente de tránsito ocurrido este sábado reciben atención médica en centros de la Red Pública de Salud.

Los pacientes fueron atendidos inicialmente en el Hospital Provincial Dr. Leopoldo Martínez, en Hato Mayor, y en el Hospital Regional Dr. Antonio Musa, en San Pedro de Macorís.

Los casos que requirieron atención especializada fueron trasladados al Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, utilizando ambulancias terrestres y aeroambulancias.

Según el SNS, dos de los pacientes permanecen ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con pronóstico reservado, mientras otros continúan siendo referidos a ese centro de salud.

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La institución indicó que mantiene el seguimiento a los afectados y que los traslados y referencias continuarán realizándose de acuerdo con la condición de cada paciente.

Información sobre el accidente

En el día de ayer, la Dirección de Desarrollo Social Supérate informó que un vehículo que transportaba personal de su Oficina Regional de Higuamo sufrió un accidente de tránsito mientras se desplazaba por la carretera Consuelo-Hato Mayor.

De acuerdo con un informe preliminar de la institución, 16 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos centros de salud, donde reciben atención médica.

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