El vicerrector de Investigación y Postgrado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Radhamés Silverio, reunió este martes 14 de abril a más de 300 doctores y doctorandos para presentar su visión de lo que debería ser la universidad en materia científica. El evento, organizado bajo el nombre "Encuentro de Académicos en Formación Doctoral y Doctores", fue simultáneamente un ejercicio académico y un acto de campaña: Silverio es candidato a la rectoría por el movimiento Triunfo, y las elecciones se aproximan.

¿Qué logros reales tiene Silverio para mostrar?

Los números que presentó el doctor Carlos Mayobanex Cabral, coordinador del proyecto, no son menores. Durante la gestión de Silverio como vicerrector, la UASD pasó de 2 a 14 programas doctorales y creó 13 nuevos institutos de investigación. El capital doctoral de la institución creció de 357 doctores en 2022 a 456 en 2026.

En octubre de 2025, Acento reportó que la UASD amplió su oferta con dos nuevos doctorados en alianza con una universidad española, en Inteligencia Artificial y Creación Artística, en un acuerdo con la Universidad Miguel Hernández de Elche. En abril de 2026, la UASD sometió 110 proyectos a la convocatoria Fondocyt, la cifra más alta de su historia reciente.

Son avances concretos, y Silverio los capitalizó ante su audiencia más natural: la comunidad doctoral.

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¿Qué propone para la próxima gestión?

En el encuentro, Silverio presentó una hoja de ruta que incluye una política de remuneración para investigadores acorde con estándares internacionales, ampliación de incentivos a la publicación científica, movilidad académica internacional, una unidad de compras especializada para proyectos de investigación, gestión de propiedad intelectual mediante una unidad de patentes y la creación de una Torre de Investigación multidisciplinaria.

¿Qué dicen las encuestas sobre sus posibilidades?

El contexto electoral complica la lectura del evento. Dos encuestas publicadas en marzo de 2026 —una de PASDAL y otra de Mercado y Cuantificaciones— coinciden en que el doctor Jorge Asjana David, candidato rival, ganaría en primera vuelta con entre el 71% y el 75% de los votos del claustro. Silverio aparece como segundo en ambas mediciones.

El encuentro tiene una doble lectura: es un espacio legítimo de diálogo académico, pero también es la apuesta de un candidato que necesita movilizar a su base más comprometida —los doctores— para revertir una tendencia que, por ahora, no le favorece.

¿Qué tan sólida es la comunidad doctoral que Silverio convocó?

La delegación que acompañó a Silverio incluyó a los candidatos a vicerrectores de su movimiento —Alexis Martínez, José Ferreira Capellán, Leslie Mejía y Bautista Radhamés López— junto a candidatos a decanos y directores de recintos. La presencia de José Ferreira Capellán, actual decano de la Facultad de Ciencias y candidato a la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, refuerza la idea de que el proyecto busca presentarse como una continuidad institucional, no como una ruptura.

El mensaje central fue que la UASD debe avanzar hacia un modelo donde la investigación y la formación doctoral sean pilares del desarrollo nacional. Es un discurso que la comunidad científica recibe bien. La pregunta es cuántos de esos 300 doctores son electores habilitados, y cuántos ya tienen su voto comprometido con otro proyecto.

¿Qué está en juego para la investigación en la UASD?

Más allá de la campaña, el encuentro puso sobre la mesa una discusión que trasciende a cualquier candidato: la UASD tiene hoy una masa crítica de doctores que no existía hace una década, pero aún carece de las condiciones institucionales para que esa masa produzca ciencia de impacto sostenido. La remuneración de los investigadores, la burocracia en la gestión de proyectos y la ausencia de una política de patentes son problemas estructurales que ninguna gestión ha resuelto del todo.

Silverio los nombró. Eso es un mérito. Convertirlos en política pública universitaria es el desafío que, por ahora, sigue pendiente —independientemente de quién gane la rectoría.

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