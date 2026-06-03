El Senado aprobó este martes, en única discusión, dos contratos de préstamos por un monto conjunto de 600 millones de dólares destinados a financiar programas relacionados con la acción climática, el abastecimiento de agua potable y el saneamiento en el país.

La iniciativa fue sancionada con 23 votos favorables y cuatro en contra, y con ella, se ratificó la aprobación de la Cámara de Diputados a dichos empréstitos, sancionada el pasado 20 de mayo.

Uno de los financiamientos, por 200 millones de dólares, fue suscrito con la Corporación Andina de Fomento (CAF) y tiene como objetivo respaldar políticas públicas orientadas a fortalecer la resiliencia frente al cambio climático y apoyar medidas de adaptación ambiental.

El segundo préstamo, por hasta 400 millones de dólares, proviene del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y estará dirigido a la ejecución de un programa integral de agua potable, saneamiento y reúso de aguas residuales en la zona turística de Punta Cana-Bávaro, en la provincia La Altagracia. El proyecto será desarrollado por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa).

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La aprobación de ambos contratos se produjo en una sola lectura, conforme al procedimiento utilizado por la cámara alta para este tipo de iniciativas remitidas por el Poder Ejecutivo. Durante la sesión, legisladores de la oposición cuestionaron el aumento de la deuda pública y el uso recurrente de financiamientos externos para ejecutar proyectos de infraestructura y programas gubernamentales.

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