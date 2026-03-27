Si estás buscando qué hacer en Semana Santa, planificando un viaje o simplemente organizando la agenda, es fundamental conocer las fechas de Semana Santa 2026.

Este período, que combina tradición, descanso y reflexión, se celebrará desde el Domingo de Ramos que inicia el 29 de marzo hasta el Domingo de Resurrección, terminando el 5 de abril.

¿Por qué se celebra la Semana Santa?

La Semana Santa conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, eventos centrales de la fe cristiana.

Durante estos días, millones de personas alrededor del mundo recuerdan momentos clave como la entrada de Jesús a Jerusalén.

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La Última Cena

La crucifixión y su resurrección, siendo esta última el símbolo de esperanza y renovación espiritual.

Estas son las fechas más importantes de Semana Santa 2026:

Domingo de Ramos: 29 de marzo

El Domingo de Ramos, recuerda la llegada de Jesús a Jerusalén, cuando fue recibido por la multitud con palmas y ramos.

Lunes Santo: 30 de marzo

Lunes Santo se recuerda la unción de Jesús en Betania y se profundiza en su camino hacia la pasión durante la Semana Santa.

Martes Santo: 31 de marzo

Martes Santos se anuncia la traición de Judas y la negación de Pedro, momentos clave dentro de la Semana Santa.

Miércoles Santo: 1 de abril

Miércoles Santo es el día de la traición, cuando Judas Iscariote acuerda entregar a Jesús, intensificando el sentido de reflexión en la Semana Santa.

Jueves Santo: 2 de abril

El Jueves Santo, los cristianos recuerdan la Última Cena, en la que Jesús compartió con sus discípulos y enseñó el valor del servicio y la humildad.

Viernes Santo: 3 de abril

El Viernes Santo marca la crucifixión y muerte de Jesús, un día de reflexión y recogimiento para los fieles.

Sábado Santo: 4 de abril

El Sábado Santo simboliza la espera y el silencio previo a la resurrección.

Domingo de Resurrección: 5 de abril

El Domingo de Resurrección, conmemora el regreso a la vida de Jesucristo y simboliza esperanza, renovación y victoria sobre la muerte, de acuerdo con la tradición cristiana.

¿Por qué cambia la fecha de la Semana Santa cada año?

En República Dominicana, el Viernes Santo es el 3 de abril y es el día feriado inamovible.

Aunque muchas personas aprovechan toda la Semana Santa para descansar, viajar o participar en actividades religiosas.

A diferencia de otras festividades, la Semana Santa no tiene una fecha fija en el calendario.

La Semana Santa se celebra el primer domingo de luna llena después del equinoccio primaveral en el hemisferio norte y equinoccio otoñal en el hemisferio sur.

La Semana Santa puede celebrarse entre finales de marzo y finales de abril.

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