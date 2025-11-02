La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informó que, de acuerdo con el boletín meteorológico de este domingoy, del Instituto Nacional de Meteorología “INDOMET, seguirán los aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, debido al tránsito de una tropical sobre el territorio dominicano más la incidencia de una vaguada en los niveles altos de la troposfera.

Las lluvias se registrarán en Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana, La

Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, San Cristóbal, Peravia, entre otras provincias.

El Centro de Operaciones de Emergencias, Modifica los NIVELES DE ALERTA por

posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas, para las siguientes provincias y El Distrito Nacional:

Alerta amarilla para Monte Plata, La Altagracia, Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia, La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San José de Ocoa.

En alerta verde están Monseñor Nouel ,Duarte, Montecristi, , Independencia, Bahoruco, Dajabón, , Puerto Plata, Santiago, San Juan, Santiago Rodríguez, Barahona, Pedernales.

Sucesos

Informó la Defensa Civil que debido al aumento del caudal el Río Magarín, en El Seibo, el ciudadano Manuel Castro, de 66 años, y su acompañante, cuya identidad se desconoce, fueron arrastrados por la corriente el río, mientras intentaron cruzarlo. Posteriormente ambos fueron rescatados con vida.

Y en Santo Domingo, en el municipio de Los Alcarrizos fue recuperado el cuerpo sin vida de un joven de 17 años, quien fue arrastrado por la corriente mientras se bañaba en el río Higüero.

