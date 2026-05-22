Sectores educativos convocan consulta nacional para impulsar una “verdadera reforma educativa”

Diversos sectores vinculados al ámbito educativo y social convocaron al Primer Seminario Nacional: Desafíos de la Educación Dominicana y cuál es la Reforma Necesaria, una iniciativa que busca abrir un proceso amplio de consulta ciudadana sobre el futuro del sistema educativo nacional.

La actividad está pautada para el próximo miércoles 27 de mayo, a partir de las 9:00 de la mañana, en el auditorio del Edificio de Alta Tecnología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Un debate paralelo sobre la reforma educativa

La convocatoria surge en momentos en que el país discute el alcance del Decreto Presidencial 309-26, que creó la Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa y puso en marcha un proceso oficial de consultas sobre el sistema educativo dominicano.

Los organizadores del seminario plantean que el debate debe ser democrático, crítico, científico y participativo, con la ciudadanía y los actores del sistema educativo como protagonistas.

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El objetivo, según explicaron, es construir de manera colectiva las bases conceptuales, éticas, programáticas y humanas de una reforma educativa que consideran verdaderamente transformadora.

Advertencia contra la improvisación y la mercantilización

Durante el seminario se analizará el estado actual de la educación dominicana, las políticas públicas aplicadas en el sector y el impacto del Decreto 309-26 en el proceso de reforma.

Los convocantes advirtieron sobre lo que califican como intentos de modificación radical de la estructura del sistema educativo nacional, al considerar que algunas propuestas podrían amenazar derechos del magisterio, conquistas democráticas de la educación pública y la autonomía universitaria.

“El sistema educativo no puede ser sometido al estrés de la improvisación ni convertirse en mercancía al servicio de intereses empresariales”, expresaron los organizadores en el documento de convocatoria.

Jornadas en todo el país

El encuentro en la UASD marcará el inicio de una jornada nacional de debates y movilizaciones en torno a la educación pública dominicana.

De acuerdo con la convocatoria, el seminario será replicado en todas las regiones del país durante los próximos dos meses, acompañado de encuentros municipales, jornadas de debate en centros educativos y campañas informativas en plataformas digitales y redes sociales.

Los organizadores sostienen que solo una amplia consulta ciudadana garantizará una reforma educativa progresista, alejada de intereses mercantiles y orientada a preservar la educación como un derecho humano fundamental.

Llamado a docentes, estudiantes y organizaciones sociales

La convocatoria concluye con un llamado a la participación activa de estudiantes, docentes, académicos, organizaciones sociales y ciudadanos en general, con el propósito de defender las conquistas educativas y promover un modelo de enseñanza inclusivo, democrático y al servicio del país.

El seminario se inscribe dentro del clima de tensión generado por la discusión sobre la reforma educativa, donde distintos sectores han reclamado que cualquier transformación del sistema debe partir de diagnósticos serios, participación real y respeto a la educación pública.

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