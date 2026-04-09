Se reanudará docencia este viernes tras suspensión por lluvias

Las clases se reanudarán el viernes en todo el territorio nacional, luego de la suspensión preventiva de la docencia durante el miércoles y el jueves motivada por las condiciones climáticas adversas que afectaron a varias provincias del país, informó este jueves el Ministerio de Educación (Minerd).

La institución explicó que la medida de suspensión fue aplicada en las demarcaciones que se encontraban bajo alerta amarilla (refleja un peligro mayor que la alerta verde), como parte de una acción preventiva orientada a salvaguardar la integridad de los estudiantes, los docentes y el personal administrativo ante la incidencia de una vaguada que provocó lluvias intensas, tormentas eléctricas e inundaciones quer provocaron la muerte de dos personas.

Las localidades que estuvieron en alerta amarilla y en las que no se impartió docencia fueron: el Distrito Nacional, Santo Domingo, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal, Peravia, Santiago Rodríguez y Puerto Plata.

El Minerd indicó que la decisión fue fruto de la coordinación con los organismos de emergencia, con base en los reportes meteorológicos y las recomendaciones de los entes responsables de la gestión de riesgos, con el propósito de evitar situaciones que pudieran poner en peligro a la comunidad educativa.

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La institución reiteró a las direcciones regionales y a los centros educativos la importancia de mantenerse atentos a la evolución de las condiciones del tiempo, especialmente en zonas vulnerables como comunidades cercanas a ríos, cañadas o áreas propensas a inundaciones, así como en planteles que presenten limitaciones en su infraestructura.

Por último, las autoridades educativas exhortaron a la población a seguir las orientaciones de los organismos de socorro y a actuar con prudencia, evitando desplazamientos innecesarios en zonas de riesgo, mientras se mantiene la vigilancia ante posibles cambios en las condiciones climáticas.

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