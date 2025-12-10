Se gradúan de 64 nuevos cadetes de la Policía Nacional formados bajo el Modelo de Transformación

El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó este miércoles la ceremonia de graduación de la cuadragésima octava (XLVIII) promoción de cadetes de la Policía Nacional, compuesta por 64 nuevos oficiales, 53 masculinos y 11 femeninas, formados bajo el Modelo de Transformación, enfocado en fortalecer una institución policial moderna, profesional, transparente y orientada al servicio ciudadano.

Tras completar sus estudios de cuatro años de formación académica, ética y operativa, los graduados se convierten en licenciados en Ciencias Policiales de la promoción “José Rufino Reyes Y Siancas, siendo ascendidos a rango de segundo teniente.

A su llegada a la explanada de la Escuela para Cadetes Mayor General (r) José Félix Rafael Hermida González, el presidente Abinader, autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, fue recibido con los honores policiales de estilo, a cargo de un Batallón comandado por el teniente coronel Máximo Mayovanet Contreras Bueno.

El discurso de orden estuvo a cargo del director de la Escuela para Cadetes “Mayor General José Félix Rafael Hermida González”, coronel Julio Enmanuel Valenzuela Peña, quien destacó de manera enfática el respaldo decidido y constante que el presidente Luis Abinader ha brindado a la reforma, modernización y transformación de la Policía Nacional y subrayó que la visión del mandatario, su confianza en el proceso y su acompañamiento permanente han permitido fortalecer los programas de formación, renovar los procesos institucionales y elevar los estándares éticos y profesionales con los que hoy se preparan los futuros oficiales.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El coronel Valenzuela Peña afirmó que gracias al impulso del presidente Abinader, la escuela ha evolucionado para responder a los desafíos actuales de la seguridad pública, incorporando nuevas tecnologías, métodos educativos modernos y una enseñanza centrada en los valores democráticos, los derechos humanos y la responsabilidad social. Agregó que esta transformación ha sido determinante para que los graduandos, licenciados en Ciencias Policiales y ahora segundos tenientes, estén preparados para brindar un servicio policial de alta calidad, como demanda la ciudadanía.

Durante su intervención, también resaltó que la promoción de 64 cadetes, incluyendo dos de la República de Panamá, completó ocho semestres de formación, junto a una pasantía en distintas direcciones policiales y resaltó que este año, además, la institución celebró la primera Feria en Ciencias Policiales, un espacio académico donde los estudiantes presentaron investigaciones y proyectos, consolidando el nuevo modelo formativo impulsado bajo esta gestión.

El director agradeció igualmente el apoyo del Ministerio de Interior y Policía, del director general de la Policía Nacional y de la Junta Directiva de Modernización Educativa, señalando que todas estas iniciativas fortalecen la enseñanza policial en el marco de la reforma promovida por el Gobierno. Reconoció además el acompañamiento académico del Instituto Policial de Educación Superior (IPES) y la cooperación internacional de Colombia, Chile, Honduras y Panamá.

Finalmente, expresó su gratitud a los docentes, instructores y al personal administrativo, y dedicó un emotivo reconocimiento a los padres de los cadetes, antes de exhortar a los nuevos oficiales a ejercer con honor, integridad y compromiso el uniforme que hoy los distingue, tras ser juramentados por el presidente Abinader.

El jefe de Estado estuvo acompañado por los ministros de Defensa, teniente general Carlos Antonio Onofre Fernández; de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín; del viceministro de Seguridad Interior, Antonio Palma en representación de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta y el subdirector general de la institución, general Juan Hilario Guzmán Badia.

En la actividad se dio lectura de la orden del día, al traspaso de mando de guardia, al traspaso de la guardia de banderas y a la entrega del cordón académico, actos que reflejaron con firmeza la disciplina, el compromiso y la solemnidad de la graduación.

La invocación religiosa y bendición de los anillos estuvo a cargo del capellán policial Nicolás Joel Villa Fañas, acompañado del padre Víctor Tavarez.

La ceremonia incluyó un homenaje postumo con un toque de silencio, al fenecido exjefe policial, mayor general (r) José Félix Rafael Hermida González, figura histórica de la institución cuyo nombre honra la Escuela para Cadetes.

El presidente Abinader tomó el Juramento a los nuevos oficiales y encabezó el ceremonial de entrega de entrega de sables, símbolo del compromiso institucional asumido por los cadetes como oficiales policiales.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más