Se entrega hombre buscado por muerte de ciudadano puertorriqueño en presunto asalto

La Policía Nacional informó que se entregó en el Palacio de Justicia de Santiago de los Caballeros un hombre señalado como uno de los implicados en la muerte del ciudadano puertorriqueño Raymond Clemente Navarro, de 52 años.

El hecho ocurrió durante un presunto asalto el viernes 17 de abril, en el distrito municipal Canabacoa, al sur del centro urbano de Santiago.

De acuerdo con la institución, el detenido es Wedelyn Orlando Reyes Rodríguez (Wesllin), de 28 años, quien se presentó ante las autoridades acompañado de sus abogados. En su contra pesaba una orden de arresto por su presunta participación en el crimen.

La Policía indicó que Reyes Rodríguez habría actuado junto a Saúl Hernández (Wily), quien permanece prófugo, y Willi José León García (Willito), quien ya fue arrestado.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El asalto ocurrió en el establecimiento “Car Wash y Villar Wilmer”, según el informe policial.

Las autoridades también señalaron que el detenido posee antecedentes penales. En 2020 fue sometido a la justicia por su presunta vinculación en un caso en el que murió el raso policial Tommis Rafael Mora Andújar, durante un enfrentamiento armado en el distrito municipal Jacagua.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más