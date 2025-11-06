El Ministerio de Salud Pública informó que desde mañana viernes 7 al domingo 9 de noviembre se llevará a cabo en todo el país la Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica, en la que equipos vacunarán a perros y gatos.

De acuerdo con un comunicado de la institución, el propósito de esta jornada es eliminar la rabia transmitida por perros antes del año 2030.

El acto de lanzamiento oficial de la jornada se realizará el viernes en la explanada de la Plaza de la Cultura, a las 9:00 de la mañana, donde también se vacunará hasta las 2:30 de la tarde.

Durante estos tres días, brigadas del Ministerio recorrerán barrios, sectores y comunidades de todas las Direcciones Provinciales y Áreas de Salud (DPS/DAS), para aplicar vacunas gratuitas y seguras a perros y gatos.

Cada provincia dispondrá de puestos fijos de vacunación, abiertos de 8:00 am a 4:00 pm, donde las personas podrán llevar a sus animales.

La institución exhortó a la población a abrir las puertas de sus hogares a los equipos vacunadores o acudir con sus mascotas a los puntos establecidos.

"Vacunar a tus mascotas es un acto de amor, responsabilidad y protección para toda la familia", indicó.

La ciudadanía puede consultar todos los puntos de vacunación disponibles en su provincia a través de las redes sociales oficiales del Ministerio de Salud.

El operativo estará coordinado por el Centro de Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores y Zoonosis (Cecovez) y contará con más de un millón de dosis disponibles, con el objetivo de proteger a las mascotas y prevenir la propagación del virus de la rabia.

Salud Pública recordó que la vacunación antirrábica se realiza durante todo el año, sin embargo, esta jornada especial busca abarcar a todos los animales que aún no han recibido su dosis, reforzando así la cobertura nacional y avanzando hacia la eliminación total de la enfermedad.

La rabia es una enfermedad viral que puede afectar tanto a los animales como a las personas, y es mortal si no se trata a tiempo.

"Vacunar a los perros y gatos es la forma más efectiva de prevenirla y de proteger la salud de toda la comunidad", indicó el Ministerio.

