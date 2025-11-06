El presidente Luis Abinader dispuso la destitución del coronel Cecilio F. Delgado Agramonte como rector del Instituto Policial de Educación Superior (IPES), en el contexto de cuestionamientos y desacuerdos sostenidos entre el oficial y la alta dirección de la Policía Nacional.

Agramonte, quien concluyó recientemente una suspensión de funciones sin goce de sueldo debido a la comisión de una falta grave, fue cesado de su cargo tras la derogación del artículo 1 del Decreto 174-24, disposición que lo había designado como rector de la entidad educativa superior de la policía en marzo de 2024.

El miércoles pasado, la ministra de Interior y Policía, Faride Rafil, junto con el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, director general de la Policía Nacional, acudieron a la sede del IPES. Durante la visita, designaron a la coronel Aida Valdez Liranzo como rectora interina; anteriormente, ella desempeñaba el cargo de vicerrectora académica en esa misma institución.

En septiembre pasado, la Dirección General de la Policía Nacional sancionó disciplinariamente al coronel Cecilio Delgado Agramonte. La sanción consistió en una suspensión de treinta días sin salario por cometer faltas graves en sus funciones. Esta decisión se tomó luego de que el coronel se retirara de una reunión virtual sin autorización de sus superiores. En dicha reunión se le había ordenado dar una segunda oportunidad a cadetes de segundo año para realizar un examen que habían desaprobado previamente, a lo cual el rector se había negado.

El coronel Andrés Cruz, inspector general de la Policía, aplicó la sanción al oficial superior por no respetar a las autoridades presentes en la reunión, lo que constituyó una falta a sus funciones.

De acuerdo con el documento que consigna la sanción, el rector del IPES desafió a sus superiores al negarse a atender la solicitud del alto mando y pedir la entrega del decreto de destitución antes que tomar cualquier decisión al respecto.

“Quítenme del puesto y tráiganme mi decreto, yo no voy a hacer eso”. Acto seguido, abandonó la reunión virtual", reza el oficio que ordena la suspensión del rector del ISPE.