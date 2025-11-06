El presidente Luis Abinader encabezó este jueves en San Cristóbal el desfile estudiantil, cívico-militar y policial, símbolo de la soberanía y la institucionalidad nacional, con motivo del 181 aniversario de la proclamación de la primera Constitución de República Dominicana.

La ceremonia inició con la llegada del jefe de Estado, quien recibió los honores de estilo con una salva de 21 cañonazos y la entonación de las notas del Himno Nacional, a cargo de la Regimiento Guardia de Honor del Ministerio de Defensa y contó además con la participación de cientos de estudiantes provenientes de unas 90 escuelas de la provincia.

En su discurso, el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias (CPEP), Juan Pablo Uribe, destacó el valor histórico de la Constitución de 1844 como fundamento de la independencia nacional y exhortó a los dominicanos a fortalecer los ideales de libertad, justicia y unidad que dieron origen a la República.

Además, hizo un recuento histórico del proceso constituyente de 1844, refiriéndose al episodio político que derivó en el famoso artículo 210 y contrastándolo con las reformas actuales e indicó que 181 años después los principios democráticos que motivaron la Constitución siguen vigentes.

Uribe resaltó que en la actualidad se avanza hacia una institucionalidad más ordenada, civilista y con restricciones claras al poder presidencial, como parte de una visión de Estado estable para República Dominicana.

De igual forma, afirmó que el presidente Luis Abinader a diferencia de lo ocurrido en 1844 impulsó una reforma constitucional no para concentrar poder, sino para colocar candados y límites a la figura presidencial, lo que, a su entender, esa acción responde a una convicción democrática y no a un interés personal.

De su lado, la gobernadora provincial, Pura Casilla destacó que la fecha constituye un motivo de orgullo para el municipio, señalando que esta provincia mantiene vivo el valor simbólico de ser el lugar donde se selló la carta magna de 1844, y afirmó que San Cristóbal continúa honrando ese legado ante el país.

En tanto que, el alcalde de San Cristóbal, Nelson de la Rosa, afirmó que esta provincia vuelve a colocarse hoy en el centro de la historia nacional, porque nació la Constitución dominicana y late el origen institucional del país.

De la Rosa manifestó que los ideales proclamados en 1844: justicia, igualdad, respeto a las leyes y soberanía nacional, siguen siendo guía para el presente, y que San Cristóbal asume con orgullo el ser cuna de la carta magna.

