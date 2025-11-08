El Instituto Nacional de Meteorología informó en su pronóstico actualizado la madrugada de este sábado que una vaguada incrementará las lluvias, tronadas y ráfagas de viento en varias provincias del territorio nacional durante este fin de semana.

Desde la mañana del sábado se prevé un cielo mayormente soleado en gran parte del país, aunque podrían registrarse chubascos locales en provincias del litoral caribeño como La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal y Peravia.

En horas de la tarde, las precipitaciones se extenderán y se registrarán aguaceros dispersos, moderados en ocasiones, con posibles tronadas y ráfagas de viento en El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Duarte, Azua, La Vega, Santiago, San Juan, Dajabón, Samaná y algunos municipios del Gran Santo Domingo.

Para el Distrito Nacional, se esperan incrementos nubosos desde la madrugada del lunes, con aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 21 °C y 23 °C, mientras que las máximas se mantendrán entre 30 °C y 32 °C.

El domingo y lunes, la vaguada continuará generando precipitaciones de diferentes intensidades en provincias como Hato Mayor, Monte Plata, María Trinidad Sánchez, Samaná, Santiago, La Vega, San Juan, Barahona, Pedernales, Valverde, Puerto Plata y Elías Piña, con aguaceros moderados a fuertes durante la noche.

