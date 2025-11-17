El reverendo Francisco Jiménez, vicerrector de la Universidad Católica del Cibao, expresó tristeza y asombro tras el comunicado del arzobispo Francisco Ozoria sobre el retiro de sus funciones.
El religioso afirmó que la forma en que se tomó la medida no corresponde al proceder habitual dentro de la Iglesia, y atribuyó la decisión a informaciones que llegan a Roma y que pueden ser “verídicas, imprecisas o malinterpretadas”.
Video cortesía de Microvisión
Jiménez señaló que las autoridades del Vaticano actúan según los reportes que reciben y advirtió que algunas informaciones pueden ser malintencionadas.
El vicerrector consideró que la decisión fue apresurada, ya que Ozoria cumpliría pronto la edad prevista para presentar renuncia y enfrentaba condiciones de salud conocidas.
Jiménez reiteró que “a Roma llega lo que a Roma va”, en referencia al impacto de los informes enviados a la Santa Sede.
