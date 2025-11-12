La Santa Sede le habría retirado sus principales facultades administrativas y de gestión al arzobispo metropolitano de Santo Domingo monseñor Francisco Ozoria Acosta, por presunta “mala administración”, dejándole únicamente el título honorífico de arzobispo.

La información fue dada a conocer por el prelado a través de una misiva, en la cual el propio Ozoria Acosta explicó que había solicitado al Vaticano el nombramiento de un arzobispo coadjutor con el propósito de garantizar la continuidad del trabajo pastoral y la aplicación de las líneas de acción de la Iglesia, basadas en la comunión, participación y corresponsabilidad.

Asimismo, indicó al conocer que el nuevo arzobispo coadjutor designado por la Santa Sede fue investido con facultades especiales exclusivas para el manejo del patrimonio diocesano, las cuestiones económico-financieras y la gestión del clero y del personal eclesiástico.

En ese orden, la referida designación implica la suspensión de la potestad de gobierno de Ozoria Acosta sobre dichos ámbitos a partir de la toma de posesión canónica del nuevo arzobispo coadjutor.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Según las Letras Apostólicas, se me suspende por mala administración. Así hay que entenderlo. Nunca se me amonestó o advirtió", manifestó Ozoria Acosta en la carta.

Ante la decisión de la Santa Sede, el arzobispo dijo sentirse tranquilo y feliz por el ministerio sacerdotal que ha ejercido durante más de cuatro décadas, indicando que sirvió a la Iglesia "con humildad y sencillez".

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más