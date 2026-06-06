Restos del fotorreportero Franklin Guerrero son velados en Jardín Memorial

Los restos del destacado fotoperiodista dominicano Franklin Augusto Guerrero Andrikson serán velados este fin de semana en el cementerio Jardín Memorial, ubicado en la avenida Jacobo Majluta, según informó su familia mediante una esquela difundida este sábado.
El velatorio se realizará este sábado 6 de junio, de 4:00 de la tarde a 9:00 de la noche, y continuará el domingo 7 de junio a partir de las 9:00 de la mañana.
La misa de cuerpo presente está programada para el domingo a la 1:00 de la tarde, mientras que el sepelio tendrá lugar ese mismo día a las 2:30 de la tarde.
Guerrero falleció el viernes 5 de junio a los 71 años, tras una larga lucha contra el cáncer. Durante décadas se destacó como uno de los más reconocidos fotorreporteros del país y ganó amplia notoriedad por su segmento Foto-Crónica, presentado en los espacios periodísticos de Nuria Piera.
En la esquela, sus familiares expresaron que despiden a Guerrero "con profunda tristeza, pero confiados en la promesa de la resurrección y la vida eterna", y agradecieron "el don de su vida, su fe, su amor a la familia, su entrega a los demás y las huellas de bien que dejó en este mundo".
Nacido el 7 de abril de 1955, Franklin Guerrero dejó un legado de varias décadas en el periodismo gráfico dominicano, siendo testigo y narrador visual de algunos de los acontecimientos más importantes de la historia reciente del país.
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