Restos del fotorreportero Franklin Guerrero son velados en Jardín Memorial

Los restos del destacado fotoperiodista dominicano Franklin Augusto Guerrero Andrikson serán velados este fin de semana en el cementerio Jardín Memorial, ubicado en la avenida Jacobo Majluta, según informó su familia mediante una esquela difundida este sábado.

El velatorio se realizará este sábado 6 de junio, de 4:00 de la tarde a 9:00 de la noche, y continuará el domingo 7 de junio a partir de las 9:00 de la mañana.

La misa de cuerpo presente está programada para el domingo a la 1:00 de la tarde, mientras que el sepelio tendrá lugar ese mismo día a las 2:30 de la tarde.

Guerrero falleció el viernes 5 de junio a los 71 años, tras una larga lucha contra el cáncer. Durante décadas se destacó como uno de los más reconocidos fotorreporteros del país y ganó amplia notoriedad por su segmento Foto-Crónica, presentado en los espacios periodísticos de Nuria Piera.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En la esquela, sus familiares expresaron que despiden a Guerrero "con profunda tristeza, pero confiados en la promesa de la resurrección y la vida eterna", y agradecieron "el don de su vida, su fe, su amor a la familia, su entrega a los demás y las huellas de bien que dejó en este mundo".

Nacido el 7 de abril de 1955, Franklin Guerrero dejó un legado de varias décadas en el periodismo gráfico dominicano, siendo testigo y narrador visual de algunos de los acontecimientos más importantes de la historia reciente del país.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más