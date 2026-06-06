La muerte de Franklin Guerrero, confirmada este sábado, pone fin a una trayectoria de varias décadas dedicada al fotoperiodismo dominicano. Su nombre quedó asociado a la cobertura de los principales acontecimientos políticos, judiciales y sociales del país, pero sobre todo a la popular sección Fotocrónica de la Semana, un segmento que llevó la fotografía periodística a la televisión y lo convirtió en una figura familiar para miles de dominicanos.

Aunque muchos lo identificaban exclusivamente como fotógrafo, Guerrero desarrolló una carrera mucho más amplia en los medios de comunicación. Trabajó en prensa escrita y televisión, cubriendo durante años fuentes judiciales, políticas y de sucesos.

Su lente registró momentos clave de la historia reciente dominicana, desde actividades oficiales hasta episodios de alto impacto social. Colegas y medios destacaron su capacidad para capturar imágenes que trascendían la noticia inmediata y se convertían en documentos de memoria colectiva.

Su proyecto más conocido fue la Fotocrónica, difundida en los espacios periodísticos de la periodista Nuria Piera. Allí combinó fotografías, narración y análisis para resumir los hechos más relevantes de cada semana. El formato alcanzó gran popularidad por su estilo directo y por la manera en que utilizaba las imágenes para contar historias y retratar a figuras del poder político y económico.

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Menos conocida era otra faceta de su vida profesional: Franklin Guerrero era odontólogo de formación. Sin embargo, encontró en el periodismo gráfico su principal vocación y terminó construyendo una carrera que lo llevó a convertirse en uno de los fotógrafos más reconocidos del país. También colaboró con diversos medios nacionales y tuvo una larga vinculación con El Nacional, uno de los periódicos donde desarrolló parte importante de su trabajo.

En los últimos años enfrentó problemas de salud derivados de un cáncer. Su condición se hizo visible en febrero de este año, cuando sufrió un desmayo mientras cubría una actividad relacionada con la tragedia del Jet Set. Tras varios días hospitalizado, falleció mientras recibía atenciones médicas en Cedimat.

Con su muerte desaparece una de las figuras más reconocidas del fotoperiodismo dominicano. Su legado permanece en miles de imágenes que documentaron la vida nacional y en un formato, la Foto-Crónica, que convirtió la fotografía periodística en una forma de narrar la actualidad para varias generaciones de televidentes.

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