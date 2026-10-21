Los restos de la periodista Cosette Bonnelly de Maldonado serán expuestos este jueves en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, en Santo Domingo.

Bonnelly falleció este miércoles en un centro médico de la capital, tras presentar quebrantos de salud. Era esposa del periodista Persio Maldonado, director de El Nuevo Diario, y se desempeñaba como directora ejecutiva de ese medio de comunicación.

Además de sus funciones directivas, Bonnelly fue la creadora del portal digital de El Nuevo Diario, desde el cual el periódico amplió su presencia en internet.

La noticia de su fallecimiento se conoció este miércoles, mientras Persio Maldonado se encontraba en el Palacio Nacional para participar en una actividad encabezada por el presidente Luis Abinader.

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Samuel Tapia /acento.com.do Jefe de Redacción de Acento. Periodista dominicano apasionado por contar historias sobre actualidad, política y problemáticas sociales, combinando investigación rigurosa con sensibilidad y compromiso ético hacia sus lectores. Ver más