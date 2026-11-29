República Dominicana se sumó a la primera conmemoración del Día Internacional para la Eliminación del Matrimonio Infantil, Precoz y Forzado, con un llamado a fortalecer las acciones para erradicar las uniones tempranas y garantizar los derechos de niñas y adolescentes.

La actividad, celebrada bajo el lema “Cumplir la promesa: acelerar la acción para poner fin al matrimonio infantil y las uniones tempranas para el 2030”, reunió a representantes del Gobierno, Naciones Unidas, la Embajada del Reino Unido, organismos de cooperación, organizaciones de la sociedad civil y adolescentes.

El encuentro coincidió con la publicación de los resultados de ENHOGAR-MICS 2025, realizada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), con el acompañamiento técnico y financiero de UNICEF, que muestran avances en la reducción de las uniones tempranas, aunque persisten importantes desigualdades territoriales.

Durante su intervención, la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, recordó su participación en el Congreso Nacional en el impulso de la iniciativa legislativa que culminó con la promulgación de la Ley 1-21, mediante la cual se prohibió el matrimonio infantil en el país, sin excepciones.

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“Ninguna niña dominicana debe dejar de ser niña para convertirse en esposa. Las niñas son niñas, y su lugar es la escuela, el juego y el futuro”, expresó Reyes.

De su lado, la embajadora británica, Carol van der Walt, reiteró el compromiso del Reino Unido de acompañar a República Dominicana en la prevención de las uniones tempranas y los embarazos en niñas y adolescentes, al tiempo que destacó la importancia de colocar sus voces en el centro de las decisiones que afectan su futuro.

En tanto, el oficial de Uniones Tempranas de UNICEF en República Dominicana, Francisco Sequeira, advirtió que, según las estimaciones del organismo, cerca de 26,400 niñas y adolescentes entrarían en una unión temprana durante 2026.

Asimismo, señaló que más de 90,900 podrían hacerlo entre 2027 y 2062 si se mantiene el ritmo de reducción de los últimos años.

Sequeira consideró necesario acelerar las políticas y ampliar las intervenciones para que los avances lleguen especialmente a las niñas y adolescentes que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

Avances y desafíos pendientes

Los resultados de ENHOGAR-MICS 2025 indican que el porcentaje de mujeres de 20 a 24 años que estuvieron casadas o unidas antes de los 18 años pasó de 31.5 % en 2019 a 27.6 % en 2025.

Sin embargo, las brechas territoriales continúan siendo significativas. En la zona rural, la proporción alcanza el 32.7 %, mientras que en la región Cibao Noroeste se sitúa en 38.6 %.

En cuanto a la fecundidad adolescente, la tasa disminuyó de 77 a 46 nacimientos por cada 1,000 adolescentes de entre 15 y 19 años. También se redujo de 18.9 % a 12.2 % la proporción de adolescentes que son madres o están embarazadas.

Estos indicadores evidencian progresos en la prevención, pero también la necesidad de fortalecer las políticas públicas, garantizar la permanencia escolar y ampliar los mecanismos de protección.

República Dominicana cuenta con la Política de Prevención y Atención de las Uniones Tempranas y el Embarazo en Adolescentes (PPA), adoptada en diciembre de 2021, bajo la coordinación del Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA) y el liderazgo técnico del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).

En cuatro años, las intervenciones de esta política se ampliaron de 20 a 49 municipios priorizados y alcanzaron acumulativamente a más de 600,000 personas hasta 2025.

Como parte de las acciones para acelerar los resultados, el país dispone del Plan de Ejecución 2026-2030, un sistema de monitoreo y evaluación, una ruta crítica para la protección de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, así como programas de formación y sensibilización dirigidos a familias y comunidades.

Al cierre del encuentro, el director de Protección Especial y Restitución de Derechos del CONANI, Francisco Leonardo, destacó los avances en la articulación institucional, la ampliación de las intervenciones territoriales y el fortalecimiento de los mecanismos de protección.

La jornada concluyó con un llamado a dar seguimiento a los compromisos asumidos, ampliar las intervenciones efectivas y garantizar que los recursos lleguen a las comunidades con mayores necesidades, para que ninguna niña vea limitado su futuro por una unión temprana o un embarazo adolescente.

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