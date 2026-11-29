El BonoNavideño no solo busca brindar asistencia económica a los hogares dominicanos, sino también dinamizar el comercio local mediante la circulación de recursos en cerca de 10,000 establecimientos afiliados a la Red de Abastecimiento Social (RAS).

Según explicó el presidente Luis Abinader, entre el 65 % y el 70 % de los fondos utilizados mediante las tarjetas físicas se consume en colmados pertenecientes a esta red, aunque el beneficio también puede utilizarse en supermercados y otros establecimientos autorizados.

La distribución de las tarjetas cuenta con el respaldo de juntas de vecinos, iglesias, organizaciones comunitarias, gobiernos locales y otras instituciones. La asignación se realiza de manera proporcional a la densidad poblacional de cada municipio y distrito municipal.

El aporte económico es de RD$1,500 por beneficiario y está destinado a la compra de alimentos y productos autorizados. Las tarjetas son personales, están vinculadas a una cédula de identidad y no permiten retiros de efectivo ni canjes por dinero.

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¿Hasta cuándo se puede utilizar?

De acuerdo con las disposiciones de Supérate, los beneficiarios podrán consumir el balance disponible hasta el 31 de marzo de 2027.

La selección de los hogares se realizó a través de los registros del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) y mediante cruces de información con otras instituciones públicas, conforme a los criterios establecidos para el programa.

Las autoridades reiteraron que el Bono Navideño es gratuito y que ningún ciudadano debe pagar dinero ni completar formularios externos para acceder a este beneficio.

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