El meteorólogo Jean Suriel informó que la frescura nocturna permanecerá en República Dominicana hasta abril de 2026 por la influencia de la temporada frontal.

Según Suriel, cinco sistemas frontales se han aproximado al norte del Caribe y el sexto se acercará en los próximos días.

Las zonas montañosas y el Cibao mantienen las temperaturas más bajas del país, aunque el litoral caribeño también registra un ambiente más fresco.

Suriel explicó que desde la noche del miércoles las temperaturas descenderán aún más debido a los vientos del noreste, que empujarán una masa de aire polar hacia la región.

El período frío dominará entre las 6:00 p.m. y las 9:00 a.m., con mayor intensidad hasta la madrugada del domingo.

El meteorólogo indicó que en las tardes habrá un escenario lluvioso por una vaguada, con lluvias moderadas, descargas eléctricas y posibles ráfagas hacia el norte y noroeste.

Las precipitaciones están previstas para esta tarde, mañana martes, el miércoles y el jueves, especialmente al final del día y durante la noche.

Suriel agregó que a partir del viernes la vaguada se debilitará, reduciendo las lluvias durante el fin de semana.

