La República Dominicana escribió un capítulo inédito en la historia de la seguridad regional: del 27 de abril al 7 de mayo de 2026, el país fue sede del CHEMEX GRULAC 2026, el primer ejercicio de respuesta ante emergencias químicas de esta envergadura realizado en América Latina y el Caribe. La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Defensa en coordinación con la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), con el respaldo de la comunidad internacional.

Un esfuerzo colectivo de escala regional

El ejercicio convocó a 90 participantes, entre ellos 18 expertos e instructores locales, con representación de 23 países. La República Dominicana y España asumieron el rol de países instructores, un reconocimiento explícito a las capacidades técnicas desarrolladas por ambas naciones en el ámbito CBRN —siglas en inglés para amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares—.

La participación femenina alcanzó aproximadamente el 25 %, cifra que se incrementó con la incorporación de personal local, en una señal de avance hacia una mayor inclusión en los espacios de seguridad y defensa.

Formación especializada en áreas críticas

El componente formativo del CHEMEX GRULAC 2026 abarcó disciplinas de alta especialización: identificación de agentes químicos, procedimientos de descontaminación, técnicas de detección y muestreo, uso de equipos de protección personal, y gestión y comando de incidentes en entornos CBRN. El objetivo fue claro: elevar las capacidades operativas de los países participantes ante escenarios de riesgo real.

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Una innovación histórica: la fase médica

Uno de los elementos más destacados del ejercicio fue la incorporación, por primera vez en la región, de una fase médica dentro de un ejercicio de esta naturaleza. Esta innovación amplió el enfoque de la respuesta más allá del control del incidente, integrando la atención sanitaria especializada como componente esencial ante emergencias químicas.

El simulacro del 6 de mayo: la respuesta en acción

El 6 de mayo, el ejercicio culminó con una jornada de demostración ante autoridades nacionales, países donantes, observadores internacionales y embajadas acreditadas en el país. Los presentes fueron testigos de un simulacro integral que recreó, paso a paso, la respuesta ante un incidente químico real: activación de los sistemas de alerta e inteligencia, despliegue de equipos especializados, descontaminación en campo, atención médica de emergencia y traslado de víctimas a centros hospitalarios.

Coordinación interinstitucional y respaldo internacional

El ejercicio se desarrolló bajo el liderazgo del Ministerio de Defensa, con la articulación del Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Embajada dominicana en el Reino de los Países Bajos, que desempeñó un papel clave en la coordinación internacional. El respaldo de países de la Unión Europea, Canadá y España fue determinante para el fortalecimiento de capacidades en toda la región.

Un compromiso que trasciende el ejercicio

La realización del CHEMEX GRULAC 2026 en suelo dominicano no es un hecho aislado: refleja el compromiso del país con la Convención sobre las Armas Químicas y su voluntad de actuar como un actor activo y confiable en los esfuerzos multilaterales de prevención y respuesta ante amenazas químicas.

Con esta iniciativa, la República Dominicana consolida su posición como plataforma de articulación regional en materia de seguridad, defensa y cooperación internacional, afirmando su liderazgo en el Caribe y América Latina frente a los desafíos globales de la seguridad química.