República Dominicana envía ayuda urgente a Jamaica tras el paso del huracán Melissa

El Gobierno de la República Dominicana ha ordenado el envío de una misión de asistencia humanitaria a Jamaica tras los graves daños ocasionados por el huracán Melissa. Esta acción responde a las instrucciones del presidente de la República, Luis Abinader, y refleja el compromiso solidario del país con las naciones caribeñas.

La Operación “Solidaridad Caribeña”, gestionada por los Ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa y Salud Pública, junto a la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC) y PROMESE/CAL, prevé el envío de más de un millón quinientas mil (1,500,000) libras de asistencia humanitaria. Esta ayuda, integrada por raciones alimenticias, productos médicos y artículos esenciales, será transportada mediante dos embarcaciones y una aeronave.

Asimismo, el Gobierno comunicó que está coordinando con las autoridades pertinentes para ampliar el alcance de la Operación “Solidaridad Caribeña” hacia Cuba y Haití, países afectados por el huracán Melissa. Esta acción reafirma el compromiso nacional con la cooperación regional sin restricciones de frontera, indica un comunicado de prensa del Ministerio de Defensa.

El grupo de apoyo está formado por una variedad de recursos destinados a facilitar la asistencia enviada desde la República Dominicana. Inicialmente, un avión de transporte de la Fuerza Aérea se encargará de llevar los primeros suministros de alimentos y medicinas esenciales. También, un buque de la Armada contribuirá reforzando la logística y proporcionando respaldo directo en el mar. Para movilizar una mayor cantidad de raciones y materiales de ayuda, se ha contratado un barco de gran capacidad cuyo propósito exclusivo será cumplir con esta misión.

Entre los artículos enviados se incluyen raciones de comida cruda, medicamentos, colchones, mosquiteros, juegos de sábanas, colchonetas y otros artículos de primera necesidad, destinados a atender las urgentes condiciones de las familias afectadas por el fenómeno atmosférico.

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, destacó que esta operación “representa el espíritu solidario y la disposición permanente de las Fuerzas Armadas dominicanas de acudir en auxilio de los pueblos hermanos de la región ante situaciones de emergencia”.

De su lado, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, subrayó que “con esta acción, la República Dominicana reafirma su compromiso con la cooperación caribeña y los principios de unidad, paz y apoyo mutuo que fortalecen la integración regional”.

El director de la DASAC, Edgar Augusto Féliz Méndez, explicó que las raciones enviadas contienen productos esenciales para atender las necesidades inmediatas de las familias afectadas. “Siguiendo las instrucciones del presidente Luis Abinader, esta operación refleja la vocación solidaria del pueblo dominicano, siempre dispuesto a tender la mano en momentos difíciles”, señaló.

Asimismo, las autoridades del Ministerio de Salud Pública y de PROMESE/CAL informaron que el envío incluye medicamentos, material médico y artículos de higiene básica para apoyar las labores de atención sanitaria de emergencia en territorio jamaicano.

Mediante esta acción, la República Dominicana consolida su participación activa en las iniciativas de asistencia humanitaria regional y fomenta la colaboración entre los Estados caribeños frente a los desafíos derivados del cambio climático y los desastres naturales. Bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, se promueve una política exterior orientada a la solidaridad, la responsabilidad compartida y la cooperación intergubernamental.