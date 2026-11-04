Fue reenviada para el 19 de enero de 2027 la audiencia preliminar para determinar si hay sustento probatorio suficiente para enviar a juicio a los 11 agentes policiales acusados de matar a cinco hombres, en un operativo en el barrio La Barranquita, en Santiago.

El evento ocurrió la mañana del 10 de septiembre de 2025, en medio de una acción policial sobre la cual se sembró la duda y que aún está en discusión.

Los 11 policías señalados por el Ministerio Público como los responsables de las muertes de los cinco hombres son Sócrates Fidel Féliz Féliz (sargento mayor), Yohandy Encarnación (cabo), Hairo Mateo Morillo (sargento), José Octavio Jiménez Peña (raso), Álvaro Paredes Paniagua (mayor), José Gómez Rodríguez (capitán), Domingo de los Santos Vargas (segundo teniente), Geyser Francisco Álvarez Rodríguez (cabo), Adrián Miguel Villalona Pineda (raso), Hansel M. Cuevas Carrasco (mayor) y César Augusto Martínez Trinidad (cabo).

Los agentes policiales son procesados por las muertes de Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro, Elvis Antonio Martínez Rodríguez, Julio Alberto Gómez y José Vladimil Valerio Estévez, este último un peluquero de 25 años de edad, por quien aún laten los reclamos de justicia de la comunidad donde residía.

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En relación con la fase del proceso, el abogado Juan Carlos Báez Peralta explicó que la audiencia fue reenviada a solicitud de defensores de los acusados, quienes argumentaron no haber sido notificados a tiempo.

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Báez Peralta informó que para el próximo 19 de enero de 2027 también se conocerán revisiones de medidas de coerción para cuatro de los 11 agentes policiales que están en prisión.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más