República Dominicana y Estados Unidos incautaron 377 paquetes de presunta cocaína en una operación conjunta contra el narcoterrorismo a 80 millas náuticas al sur de Isla Beata, Pedernales.

La operación fue coordinada por la DNCD, la Armada de República Dominicana, el Comando Sur de EE.UU. y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATF-South).

Según informes de inteligencia, una lancha rápida tipo Go Fast, cargada de sustancias narcóticas, intentaba ingresar al país como puente hacia territorio estadounidense.

Durante la acción, la embarcación fue destruida por autoridades estadounidenses como parte de su lucha contra el narcoterrorismo en el Caribe.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Equipos tácticos de la DNCD y unidades de la Armada recuperaron 13 pacas que contenían los 377 paquetes, envueltos en cinta adhesiva con diversos logotipos.

El informe indica que 60 paquetes fueron destruidos por la explosión de la embarcación durante la operación.

El caso quedó bajo investigación del Ministerio Público y la DNCD, con el objetivo de identificar a los responsables de la operación internacional de narcotráfico.

Autoridades destacaron que es la primera operación conjunta entre República Dominicana y EE.UU. contra el narcoterrorismo en la región del Caribe.

La DNCD reafirmó su compromiso de enfrentar el narcotráfico, defender la soberanía nacional y fortalecer la cooperación internacional con agencias aliadas.

Los paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) bajo cadena de custodia para determinar su tipo y peso exacto.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más