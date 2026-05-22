El director de RD Vial, Hostos Rizik, anunció que se realizará el estudio de factibilidad de la autopista Expreso Cibao Central que conectaría a las cuatro provincias del Cibao central desde la circulación de San Francisco de Macorís a la autopista Duarte a la altura de la entrada del Aeropuerto del Cibao.

“Ya he autorizado a una compañía consultora a iniciar los trabajos preliminares para los estudios de factibilidad, dado el gran interés del presidente de la República, Luis Abinader, por esta iniciativa que ha surgido de las organizaciones y autoridades de la región”, expresó el director de RD Vial.

El ingeniero Ricardo Fondeur, del plan estratégico de Santiago y representante de la Asociación para el Desarrollo de Santiago (Apedi), resaltó la importancia de agilizar los estudios de factibilidad que “está seguro serán positivos”.

El presidente de la la Cámara de Comercio de la provincia Duarte, Juan María García, dijo que “una obra que agilice el tránsito y acerque a Santiago y San Francisco de Macorís, será el gran impulso al desarrollo de nuestra región que actualmente aportamos el 20 % del producto interno bruto del país”.

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El presidente de la Asociación para el Desarrollo de Espaillat (Adepe), Luis Santos Rojas, mostró su satisfacción por el anuncio de RD Vial y dijo que esta obra consolida la integración regional.

Durante en encuentro estuvieron presentes el senador Franklin Romero, quien invitó a una próxima reunión de seguimiento en San Francisco de Macorís, el presidente de la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio, Manuel Anibal García, el doctor Jaime David Fernández, y el alcalde de Salcedo, Juan Ramón Hernández.

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