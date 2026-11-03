La doctora Lily Josefina Rodríguez González de Eloy, quien falleció el lunes 2 de noviembre, fue una académica y administradora universitaria que desarrolló gran parte de su trayectoria profesional en la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), donde ocupó distintas posiciones hasta asumir la rectoría de la sede principal.

Rodríguez González de Eloy nació en Santiago de los Caballeros el 22 de diciembre de 1979. Era hija de Príamo A. Rodríguez Castillo, fundador de UTESA, e Ingrid González de Rodríguez. También era hermana de Frank Rodríguez González, presidente y canciller de esa institución académica.

Formación académica

Su preparación profesional estuvo vinculada con la administración de empresas y la educación superior. Estudió Administración de Empresas en UTESA y posteriormente amplió su formación en la Universidad de Salamanca, España, donde obtuvo un doctorado en Educación y una maestría en Tecnología de la Educación.

También cursó estudios de posgrado en esa universidad española y una diplomatura en Ciencias de la Educación Superior en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

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Su trayectoria en UTESA

Dentro de la Universidad Tecnológica de Santiago desempeñó diferentes funciones académicas y administrativas. Fue asistente administrativa de la Rectoría, docente, directora de Desarrollo Profesoral y vicerrectora de Investigación y Postgrado.

En junio de 2016 fue elegida rectora de la sede de Santiago, responsabilidad que mantuvo durante más de una década.

Desde esa posición participó en actividades académicas y de representación institucional. En julio de 2026 estuvo presente en la presentación del Distrito de Innovación de Santiago y la inauguración de UTESA LAB, centro de innovación y emprendimiento de la universidad.

También participó en ceremonias de graduación y encuentros de cooperación académica nacional e internacional.

Su participación en la Cámara de Comercio de Santiago

Su trayectoria profesional también se extendió al sector empresarial de Santiago, donde estuvo vinculada a la Cámara de Comercio y Producción de Santiago.

De acuerdo con la reseña biográfica difundida por esa organización, Rodríguez González de Eloy formó parte de su junta directiva, en la que desempeñó funciones como vicesecretaria nacional.

Su participación en ese organismo la vinculó con espacios de representación empresarial de la provincia.

Publicaciones y aportes a la educación

Además de sus responsabilidades universitarias, Rodríguez González de Eloy participó en la producción y divulgación de contenidos relacionados con la educación superior.

Entre sus publicaciones figura el libro Universidad Dominicana, Visión y Futuro desde 50 años de desarrollo (1961-2005). También escribió la columna Horizonte Educativo en el periódico La Información.

Asimismo, estuvo vinculada a la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP), organización dedicada a la cooperación académica y al fortalecimiento de los estudios de posgrado.

Su trayectoria incluyó la docencia, la investigación, la gestión universitaria y la participación en espacios académicos y empresariales de Santiago.

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