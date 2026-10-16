¿Qué se celebra hoy en el mundo? Efemérides del 16 de octubre, hechos y conmemoraciones de esta fecha

El 16 de octubre es una fecha de relevancia internacional por sus aportes a la medicina, la lucha contra el hambre y la memoria histórica. En República Dominicana, también recuerda episodios vinculados con la Guerra de la Restauración, las luchas políticas y las transformaciones económicas del país.

¿Qué se celebra hoy en el mundo?

Día Mundial del Pan

El Día Mundial del Pan se celebra cada 16 de octubre para reconocer la importancia de este alimento en la alimentación cotidiana y en las tradiciones culturales de numerosos pueblos. Su elaboración forma parte de una actividad que combina conocimientos artesanales, producción agrícola e industria alimentaria.

La fecha también invita a reflexionar sobre el acceso a los alimentos, el aprovechamiento de los recursos y la importancia del trigo y otros cereales en la seguridad alimentaria.

Día Internacional de Concienciación sobre los Trastornos del Desarrollo del Lenguaje

Esta jornada busca aumentar el conocimiento sobre los trastornos del desarrollo del lenguaje, que pueden dificultar la comprensión y la expresión verbal, así como la comunicación en diferentes entornos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La conmemoración promueve la detección temprana, el acompañamiento educativo y el acceso a intervenciones especializadas para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas.

Día Mundial de la Anestesia

El Día Mundial de la Anestesia recuerda uno de los avances más importantes de la medicina moderna. La fecha está relacionada con la primera demostración pública exitosa de anestesia con éter, realizada el 16 de octubre de 1846 por el odontólogo William Thomas Green Morton en Boston, Estados Unidos.

Este procedimiento permitió reducir el dolor durante las intervenciones quirúrgicas y contribuyó al desarrollo de técnicas médicas más seguras y complejas. La jornada reconoce, además, el trabajo de los profesionales de la anestesiología.

Día Mundial de la Columna Vertebral

El Día Mundial de la Columna Vertebral promueve la prevención de los problemas que afectan la espalda y la movilidad. Su objetivo es fomentar hábitos saludables, como mantener una postura adecuada, realizar actividad física y adoptar medidas de prevención durante las actividades laborales y cotidianas.

La fecha también destaca la importancia de atender oportunamente las molestias persistentes y de cuidar la salud musculoesquelética a lo largo de la vida.

Día Internacional del Jefe

El Día Internacional del Jefe es una celebración dedicada a reconocer la labor de quienes dirigen equipos y organizaciones. La ocasión promueve las relaciones laborales basadas en el respeto, la comunicación y la colaboración entre supervisores y empleados.

También invita a reflexionar sobre el liderazgo responsable y la importancia de crear ambientes de trabajo saludables.

Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar

Esta jornada busca concienciar sobre la importancia de actuar rápidamente ante una parada cardíaca. La reanimación cardiopulmonar (RCP), aplicada de manera oportuna, puede aumentar las posibilidades de supervivencia mientras llega la asistencia médica.

La fecha fomenta la capacitación ciudadana en primeros auxilios y el conocimiento de las maniobras básicas que pueden ayudar a salvar vidas.

Otras efemérides internacionales del 16 de octubre

1793. María Antonieta, antigua reina de Francia y viuda de Luis XVI, es ejecutada en la guillotina durante la Revolución francesa.

1846. William Thomas Green Morton participa en una demostración pública de anestesia con éter en Boston, un acontecimiento decisivo para la historia de la cirugía.

1945. Se funda la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con el objetivo de combatir el hambre y mejorar la nutrición y la producción de alimentos.

1946. Diez dirigentes nazis condenados en los juicios de Núremberg son ejecutados por crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial.

1975. Se registra en Bangladés el último caso conocido de viruela mayor de transmisión natural, protagonizado por la niña Rahima Banu.

1978. El cardenal polaco Karol Wojtyła es elegido papa y adopta el nombre de Juan Pablo II.

1986. El alpinista italiano Reinhold Messner se convierte en la primera persona en alcanzar las 14 cumbres de más de 8,000 metros de altura, al ascender el Lhotse.

1996. Una estampida en el estadio Mateo Flores, en Ciudad de Guatemala, deja 84 personas fallecidas y decenas de heridas, en una tragedia relacionada con la sobreocupación del recinto.

2004. Lionel Messi debuta oficialmente con el primer equipo del FC Barcelona, con 17 años, en un partido frente al Español.

2012. Astrónomos anuncian el posible descubrimiento de Alpha Centauri Bb, un supuesto planeta extrasolar cercano a la Tierra cuya existencia fue cuestionada posteriormente.

Efemérides dominicanas del 16 de octubre

– 1863. Durante la Guerra de la Restauración, fuerzas españolas dirigidas por el general José de la Gándara se enfrentan a combatientes dominicanos en Manoguayabo, en uno de los episodios de la resistencia contra la anexión a España.

– 1864. El presidente Gaspar Polanco designa al general Gregorio Luperón jefe de operaciones en la región noroeste, donde debía dirigir las acciones militares contra las tropas españolas durante la Guerra de la Restauración.

– 1877. El general Cesáreo Guillermo encabeza un levantamiento en El Seibo contra el gobierno de Buenaventura Báez, en medio de las disputas políticas que marcaron la República Dominicana durante el siglo XIX.

– 1905. Fallece en Puerto Plata el general Segundo Imbert, militar vinculado con la Guerra de la Restauración y figura de la vida política nacional.

– 1943. República Dominicana y Noruega establecen relaciones diplomáticas y consulares, ampliando los vínculos internacionales del país durante la Segunda Guerra Mundial.

– 1955. El huracán Hilda afecta el territorio dominicano, con daños atribuidos a su paso por la región suroeste y la zona de Pedernales.

– 1958. Se establece el Archivo Histórico de Santiago, institución dedicada a preservar documentos y materiales relacionados con la historia de Santiago de los Caballeros y su entorno.

– 1961. En medio de la crisis política posterior a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, se intensifican las manifestaciones ciudadanas en favor de la libertad y contra los símbolos del régimen. Las protestas forman parte de un período de movilización que desembocó en nuevos episodios de violencia política.

– 1979. El presidente Antonio Guzmán dispone que el Estado dominicano adquiera las acciones de Rosario Dominicana, empresa minera dedicada a la extracción de oro en la provincia Sánchez Ramírez, en una decisión vinculada con el control estatal de los recursos mineros.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más