¿Qué se celebra hoy? Efemérides del 19 de abril

Las efemérides del 19 de abril abarcan desde hitos culturales y religiosos hasta decisiones políticas y avances científicos que han dejado huella a nivel global y en República Dominicana.
¿Qué se celebra hoy en el mundo?
Día Mundial de Los Simpson
Esta conmemoración rinde homenaje a la icónica serie animada Los Simpson, considerada una de las producciones más influyentes de la televisión. La fecha recuerda la emisión de sus primeros cortos en 1987, que luego darían origen a una serie que marcó generaciones con su humor satírico y crítica social.
Día de los Padrinos y las Madrinas
Esta jornada reconoce el rol de quienes acompañan, guían y apoyan a sus ahijados en momentos importantes de la vida. La celebración destaca los vínculos afectivos y la responsabilidad simbólica que representan dentro de distintas tradiciones culturales y religiosas.
Otras efemérides internacionales del 19 de abril
1692: Comienzan los juicios por brujería de Salem en Massachusetts, uno de los episodios más notorios de persecución en la historia colonial estadounidense.
1904: Un devastador incendio destruye gran parte de la ciudad de Toronto, en Canadá.
1933: El presidente Franklin D. Roosevelt anuncia la salida de Estados Unidos del patrón oro.
1971: La Unión Soviética lanza la estación espacial Salyut 1, la primera plataforma orbital habitada.
1971: Charles Manson es condenado por múltiples asesinatos en Estados Unidos, pena que luego sería conmutada a cadena perpetua.
1987: Se emiten en Estados Unidos los primeros cortos que darían origen a Los Simpson.
2000: Un avión Boeing 737 se estrella en Filipinas, causando la muerte de sus 131 ocupantes.
2004: Entra en vigor en Europa la normativa que obliga a identificar productos con ingredientes transgénicos.
2005: El cardenal Joseph Ratzinger es elegido papa en el Vaticano, adoptando el nombre de Benedicto XVI.
2005: Adolfo Scilingo es condenado en Argentina por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar.
Efemérides dominicanas del 19 de abril
1515: Don Diego Colón parte hacia España y deja el gobierno de la isla bajo control de la Real Audiencia, consolidando la administración colonial.
1844: La Junta Central Gubernativa declara formalmente la guerra a Haití en respuesta a incursiones tras la independencia nacional.
1861: Tropas españolas toman la ciudad de Santiago durante el período de la Anexión, intensificando el conflicto por la soberanía.
1906: Nace Luis Alberti en La Vega, figura clave en la evolución del merengue moderno.
1917: El Partido Horacista, liderado por Horacio Vásquez, reconoce la ocupación estadounidense como un hecho inevitable.
1963: El diario El Caribe denuncia ataques del funcionario Diego Bordas, reflejando tensiones entre prensa y gobierno.
1965: En el contexto previo a la Revolución de Abril, aumentan las tensiones políticas y sociales en el país.
1984: Se registran protestas sociales en distintas zonas del país debido a la crisis económica y medidas gubernamentales.
2000: Se impulsan reformas en el sistema electoral dominicano de cara a procesos democráticos más transparentes.
2017: Autoridades dominicanas refuerzan políticas de transparencia tras casos de corrupción vinculados a obras públicas.
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