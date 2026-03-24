La Policía Nacional tiene como objetivo implementar cambios estructurales en sus áreas operativas, consultivas y administrativas. Estas modificaciones están orientadas a modernizar y optimizar el desempeño interno de la institución, y se prevé que sean aplicadas mediante un nuevo marco legal contemplado en la propuesta de reforma de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, la cual actualmente está siendo analizada por el Congreso Nacional.

Una de las propuestas dentro del proyecto de reforma de la normativa consiste en disminuir de manera considerable el número de generales y coroneles en la institución. Esta decisión busca conformar una estructura más dinámica y orientada a la operatividad. De acuerdo con especialistas, esta medida no solo pretende mejorar la cadena de mando, sino también lograr una distribución más equitativa de responsabilidades y recursos.

De acuerdo con el artículo transitorio 163 de la propuesta de reforma, se contempla una reducción significativa en la cantidad de altos mandos dentro de la Policía Nacional: el número de generales se disminuiría de 50 a 20; los coroneles pasarían de 449 a solo 75, y los tenientes coroneles, de 783 a 100. Esta iniciativa tiene como finalidad establecer una estructura institucional más eficiente y funcional, alineada con los objetivos de modernización y optimización que promueve la Policía Nacional.

Asimismo, la iniciativa de ley, que aún está pendiente de aprobación en el Congreso Nacional, contempla una reducción sustancial en el número de plazas para el rango de mayor, pasando de las 901 actuales a solo 200. Es importante señalar que el proyecto no prevé cambios para los rangos de oficiales subalternos ni para los puestos de alistados.

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El proyecto de reforma contempla la creación de una comisión especial de alto nivel, encargada de supervisar y dar seguimiento a las disposiciones establecidas en la propuesta de ley. Esta comisión estará presidida por el ministro de la Presidencia y contará con la participación del ministro de Interior y Policía, el procurador general de la República, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el director general de la Policía Nacional, así como el comisionado de apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia.

La propuesta del Poder Ejecutivo para modificar la Ley Orgánica de la Policía Nacional fue enviada al Senado de la República, donde una comisión se encargará de analizarla. Esta iniciativa busca promover la renovación institucional de la fuerza policial.