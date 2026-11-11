El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) anunció este miércoles que prohibirá la circulación de vehículos de carga en todo el territorio dominicano durante los feriados de Navidad y Año Nuevo, como parte de las medidas preventivas para reducir los siniestros viales durante las festividades.

La restricción estará vigente desde las 6:00 de la mañana del 23 de diciembre hasta las 5:00 de la mañana del 26 de diciembre, y desde las 6:00 de la mañana del 30 de diciembre hasta las 5:00 de la mañana del 2 de enero de 2027, según informó la institución en un comunicado.

La medida también contempla la suspensión temporal de los permisos de circulación correspondientes a la Zona de Acceso Restringido (ZAR).

El organismo explicó que concederá permisos especiales, de manera condicional, a los vehículos que transporten mercancías prioritarias o perecederas, entre ellas combustibles, agua envasada, alimentos, juguetes, medicamentos, equipos médicos y valores, así como los destinados a servicios hospitalarios y eléctricos.

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Sin embargo, no se autorizará la circulación de camiones con doble remolque ni de vehículos con cargas sobredimensionadas o con sobrepeso, independientemente del tipo de mercancía que transporten.

De acuerdo con la información, quedarán exentos de la restricción las camionetas, furgonetas, ambulancias, vehículos de emergencia y camiones cisterna de agua, así como las unidades identificadas que presten servicios de mantenimiento eléctrico, telefónico, sanitario y vial, asistencia en carretera e higiene urbana.

Los permisos podrán solicitarse a través del portal del Intrant, que dispone de una plataforma para realizar el pago en línea y obtener una autorización digital con código QR.

Los vehículos deberán estar inscritos en el Registro Nacional de Vehículos de Carga.

Los transportistas autorizados deberán respetar un límite máximo de velocidad de 70 kilómetros por hora en las carreteras troncales, circular por el carril derecho y asegurar adecuadamente la mercancía, sin que esta sobresalga de la carrocería.

El incumplimiento de las disposiciones será sancionado con una multa equivalente a un salario mínimo del sector público descentralizado, que podrá aplicarse tanto al propietario del vehículo como al conductor.

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