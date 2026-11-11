El servicio de la Línea 2 del Teleférico de Los Alcarrizos fue suspendido temporalmente este miércoles 11 de noviembre debido a una alarma detectada en el sistema de seguridad, informó la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT).

La institución indicó que el personal técnico realiza las verificaciones correspondientes antes de restablecer las operaciones, pero no precisó cuánto tiempo podría durar la interrupción ni qué provocó la activación de la alarma.

Como alternativa para los pasajeros afectados, la EMT informó que dispone de unidades de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) para facilitar los traslados mientras se normaliza el servicio.

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La empresa pidió a los usuarios mantenerse atentos a sus canales de información para conocer las actualizaciones sobre la reanudación de las operaciones.

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