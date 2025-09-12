La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, dispuso que el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, y la fiscal interina de Santiago, Quirsa Abreu, encabecen sendas investigaciones para determinar con exactitud todo lo relacionado con la muerte de cinco hombres por agentes policiales, en un alegado intercambio de disparos ocurrido el pasado miércoles en una plaza comercial de La Barranquita, Santiago.

Reynoso remitió una comunicación en la que instruyó a ambos funcionarios realizar las indagatorias necesarias “para determinar las circunstancias objetivas en las que ocurrió el caso en cuestión y proceder conforme al resultado de la misma”.

Paralelamente, el Ministerio de Interior y la Policía informaron que se dispuso la "suspensión inmediata de los agentes involucrados” mientras se produce la investigación.

Conforme informó la Policía inicialmente, se produjo un tiroteo entre el grupo de civiles que identificó como delincuentes y sus agentes, en la cual resultó herido el cabo Yohandy Encarnación, quien recibe atenciones médicas en un centro de salud de esa provincia. Indicó, además, que huyó del lugar un hombre al que perseguían.

Los fallecidos fueron identificados como Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (alias Charly o Charli Chasc), José Vladimir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez, quienes murieron mientras recibían atenciones médicas en el Hospital Doctor Cabral y Báez.

Familiares de las víctimas rechazan que fueran delincuentes y agradecieron a la procuradora por ordenar la investigación.

Los parientes de Valerio Estévez, por ejemplo, aseguraron que fueron ultimados por los agentes y reclamaron que estos sean juzgados y así se establezca un precedente, de lo contrario no se evitarán hechos similares

“Nosotros no tenemos miedo; el miedo lo pueden tener los delincuentes. Nosotros contamos con las autoridades, con nuestro esfuerzo, sacrificio y servicio social”, señaló Rafael Valerio, hermano de una de las cinco víctimas.

Gabriela Espinal Estévez, hermana de otro de los fallecidoa, manifestó que continuarán firmes en su reclamo de justicia.

El mismo día de los hechos, la esposa de una de las víctimas desestimó de plano la versión policial.

