Cinco personas resultaron muertas a tiros tras un presunto enfrentamiento entre estos y miembros de la Policía Nacional pequeña plaza en el sector La Barranquita, de la ciudad de Santiago.

Los fallecidos llegaron al lugar a bordo de un automóvil y estaban vinculados al narcotráfico y otros delitos, declaró a Acento el portavoz de la Policía Nacional, Diego Pesqueira.

Los fallecidos son Elvis Antonio Jiménez Rodríguez (26 años), Julio Alberto Gómez (28), José Vladimir Valerio Estévez (25), Edward Bernardo Peña Rodríguez (35) y Carlos Enrique Guzmán Navarro (40).

Se trata de "reconocidos delincuentes", sostuvo Pesqueira y reveló que se encontraban armados, incluso con armamento de grueso calibre, y que los agentes les ocuparon cinco de ellas y municiones, junto a tres vehículos.

El caso ha generado conmoción en Santiago, una provincia que en los últimos meses ha visto un incremento en hechos violentos de alto perfil.

Los supuestos delincuentes se desplazaban en un automóvil cuando fueron alcanzados por una patrulla policial, originándose el alegado intercambio de disparos.

Una mujer que dijo ser esposa de uno de los fallecidos acusó a las Policía de "asesinarlos", ya que, según ella, el grupo acostumbraba ir a lugar a recortarse el pelo.

"Que no digan ahora que fue un intercambio de disparos, a mi esposo y a los demás los asesinaron (…) dónde están las armas que ellos tenían, por qué ni un policía herido hay", expresó la mujer a los medios.

Agregó que su esposo tenía 28 años de edad y que era el conductor del vehículo que resultó con varios impactos de bala.

"Ahora van a decir que fue un intercambio de disparos, mi esposo no tiene ninguna ficha en la Policía, no portaba arma de fuego. Yo lo que quiero es que se haya justicia y que esto no se quede así", agregó bajo sollozos.

